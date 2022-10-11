https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1823245601.html

"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы

"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы - РИА Новости, 11.10.2022

"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы

Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:15

2022-10-11T22:15

2022-10-11T23:15

в мире

украина

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины.Во вторник, выступая на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины — предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО."Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей."Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", — согласился другой."Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях."Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.Во вторник, по сообщениям СМИ, на Украине прогремели взрывы в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". В Минобороны России заявили, что цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута.Накануне в Минобороны также сообщили о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. СМИ рассказывали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры России.

https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский, g7