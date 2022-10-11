22:15 11.10.2022 (обновлено: 23:15 11.10.2022)
"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы
Читатели Daily Express осадили Зеленского, попросившего создать "воздушный щит" из ПВО
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины.
"Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей.
"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", — согласился другой.
"Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях.
"Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ.
"Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.
Во вторник, по сообщениям СМИ, на Украине прогремели взрывы в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". В Минобороны России заявили, что цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута.
Накануне в Минобороны также сообщили о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. СМИ рассказывали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры России.