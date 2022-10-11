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"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы - РИА Новости, 11.10.2022
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"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы
"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы - РИА Новости, 11.10.2022
"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы
Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:15
2022-10-11T23:15
в мире
украина
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины.Во вторник, выступая на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины — предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО."Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей."Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", — согласился другой."Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях."Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.Во вторник, по сообщениям СМИ, на Украине прогремели взрывы в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". В Минобороны России заявили, что цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута.Накануне в Минобороны также сообщили о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. СМИ рассказывали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры России.
https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html
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в мире, украина, владимир зеленский, g7
В мире, Украина, Владимир Зеленский, G7
22:15 11.10.2022 (обновлено: 23:15 11.10.2022)
 
"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы

Читатели Daily Express осадили Зеленского, попросившего создать "воздушный щит" из ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины.
Во вторник, выступая на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины — предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.
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Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине
"Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей.
"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", — согласился другой.
"Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях.
"Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ.
"Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.
Во вторник, по сообщениям СМИ, на Украине прогремели взрывы в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". В Минобороны России заявили, что цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута.
Баннер на главном железнодорожном вокзале в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 15:42
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Накануне в Минобороны также сообщили о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. СМИ рассказывали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры России.
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