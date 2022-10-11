https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1823181950.html
Украина не планирует военных действий против Белоруссии, заявил Зеленский
Украина не планирует военных действий против Белоруссии, заявил Зеленский - РИА Новости, 11.10.2022
Украина не планирует военных действий против Белоруссии, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина не планировала и не планирует никаких военных действий против Белоруссии. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:33
2022-10-11T17:33
2022-10-11T17:33
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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g7
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не планировала и не планирует никаких военных действий против Белоруссии."Украина не планировала, не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7, который проходит в онлайн-формате.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
https://ria.ru/20221011/pvo-1823108890.html
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В мире, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Украина, Киев, G7, НАТО
Украина не планирует военных действий против Белоруссии, заявил Зеленский
Зеленский: Украина не планировала и не планирует военных действий против Белоруссии