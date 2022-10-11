https://ria.ru/20221011/zdanie-1823096703.html

Офисное здание с книжным магазином и кафе построят в Подмосковье

Офисное здание с книжным магазином и кафе построят в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022

Офисное здание с книжным магазином и кафе построят в Подмосковье

Мособлархитектура согласовала облик многофункционального центра с книжным магазином и кафе в городском округе Котельники, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Мособлархитектура согласовала облик многофункционального центра с книжным магазином и кафе в городском округе Котельники, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров. В отделке фасадов будут применены композитные панели из алюминия. Начало строительства запланировано на начало 2023 года и будет завершено за два года."На первом этаже будет располагаться торговый зал супермаркета площадью до 700 квадратных метров. На втором этаже разместятся офисы и просторное трансформируемое помещение для конференций. На третьем этаже по проекту - кафе на 100 гостей. Строительство этого объекта позволит создать более 100 новых рабочих мест", - приводятся слова министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Проектировщиком выступает ООО "Предприятие АРКА".

https://ria.ru/20220728/nedostroy-1805640400.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), владислав гордиенко