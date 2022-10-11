https://ria.ru/20221011/zapasy-1822975175.html

Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день"

Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день" - РИА Новости, 11.10.2022

Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день"

Эпоха экономической нестабильности заставляет людей задавать вопрос — сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода. Подход к... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T01:15

2022-10-11T01:15

2022-10-11T01:15

экономика

общество

россия

совкомбанк

наталья ващелюк

деньги

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эпоха экономической нестабильности заставляет людей задавать вопрос — сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода. Подход к формированию “подушки безопасности” в последнее время изменился, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.Лучше держать и деньги сверх этой суммы, чтобы покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и т.п.Главное при выборе инструмента — обеспечить быструю доступность средств и, разумеется, их сохранность. Поэтому сложные схемы инвестиций — не лучший выход для сохранения резервных средств, уверена Ващелюк. Хранить "финансовую подушку" лучше в рублях, однако при необходимости можно рассмотреть валюты дружественных стран и доллары, советует аналитик.

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экономика, общество, россия, совкомбанк, наталья ващелюк, деньги