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Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день"
Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день" - РИА Новости, 11.10.2022
Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день"
Эпоха экономической нестабильности заставляет людей задавать вопрос — сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода. Подход к... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T01:15
2022-10-11T01:15
2022-10-11T01:15
экономика
общество
россия
совкомбанк
наталья ващелюк
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эпоха экономической нестабильности заставляет людей задавать вопрос — сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода. Подход к формированию “подушки безопасности” в последнее время изменился, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.Лучше держать и деньги сверх этой суммы, чтобы покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и т.п.Главное при выборе инструмента — обеспечить быструю доступность средств и, разумеется, их сохранность. Поэтому сложные схемы инвестиций — не лучший выход для сохранения резервных средств, уверена Ващелюк. Хранить "финансовую подушку" лучше в рублях, однако при необходимости можно рассмотреть валюты дружественных стран и доллары, советует аналитик.
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экономика, общество, россия, совкомбанк, наталья ващелюк, деньги
Экономика, Общество, Россия, Совкомбанк, Наталья Ващелюк, Деньги
Россиянам объяснили, сколько нужно накопить на "черный день"
Аналитик Ващелюк посоветовала хранить в запасе сумму, равную расходам на три-шесть месяцев