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В Ростове-на-Дону открыли виртуальный концертный зал - РИА Новости, 11.10.2022
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В Ростове-на-Дону открыли виртуальный концертный зал
В Ростове-на-Дону открыли виртуальный концертный зал - РИА Новости, 11.10.2022
В Ростове-на-Дону открыли виртуальный концертный зал
Виртуальный концертный зал, благодаря которому посетители смогут приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства, открылся во вторник в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:22
2022-10-11T17:22
ростовская область
новости культуры
ростов-на-дону
ростовская область
игорь гуськов
валерий гергиев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Виртуальный концертный зал, благодаря которому посетители смогут приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства, открылся во вторник в Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Гуськов отметил, что зал оборудован профессиональным высокотехнологичным оборудованием, на закупку которого из федерального бюджета было выделено 2,5 миллиона рублей. Виртуальный зал позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи.Так, в рамках торжественного открытия зала в зрители увидели трансляцию юбилейного гала-концерта в честь 100-летия Московской филармонии, программа которого включает произведения классиков отечественной и зарубежной музыки в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.По данным правительства области, всего с 2019 по 2022 год финансирование по нацпроекту "Культура" в Ростовской области составило 680 миллионов рублей. За счет выделенных средств проводится ремонт домов культуры, приобретаются автоклубы, создаются модельные библиотеки. Только в текущем году материально-техническую базу обновили 20 школ искусств региона.
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новости культуры, ростов-на-дону, ростовская область, игорь гуськов, валерий гергиев
Ростовская область , Новости культуры, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Игорь Гуськов, Валерий Гергиев
17:22 11.10.2022
 
В Ростове-на-Дону открыли виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал открылся в Донской публичной библиотеке в Ростове-на-Дону

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Виртуальный концертный зал, благодаря которому посетители смогут приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства, открылся во вторник в Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
"Сегодня мы открываем новый виртуальный концертный зал, созданный в рамках национального проекта "Культура". Это событие имеет большое значение для развития культуры и внутреннего обогащения каждого из нас", - сказал он.
Гуськов отметил, что зал оборудован профессиональным высокотехнологичным оборудованием, на закупку которого из федерального бюджета было выделено 2,5 миллиона рублей. Виртуальный зал позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи.
Так, в рамках торжественного открытия зала в зрители увидели трансляцию юбилейного гала-концерта в честь 100-летия Московской филармонии, программа которого включает произведения классиков отечественной и зарубежной музыки в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.
По данным правительства области, всего с 2019 по 2022 год финансирование по нацпроекту "Культура" в Ростовской области составило 680 миллионов рублей. За счет выделенных средств проводится ремонт домов культуры, приобретаются автоклубы, создаются модельные библиотеки. Только в текущем году материально-техническую базу обновили 20 школ искусств региона.
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Ростовская областьНовости культурыРостов-на-ДонуРостовская областьИгорь ГуськовВалерий Гергиев
 
 
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