https://ria.ru/20221011/zaes-1823040873.html

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти - РИА Новости, 11.10.2022

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти

Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме, перетока из Украины нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:48

2022-10-11T11:48

2022-10-11T11:48

в мире

владимир рогов

украина

запорожская область

запорожская аэс

росэнергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811742363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a9bda922da7a0860fa6c37ca8abb1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме, перетока из Украины нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП. До этого сообщалось, что атомная станция работает на дизель-генераторах, так как украинские войска перебили питающую ЛЭП, идущую с подконтрольной им территории. В результате Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины. На сегодня ее блоки остановлены. Генерация энергии не осуществляется."Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, дизель-генераторы на АЭС выключены, объемы топлива для них пополнены.

https://ria.ru/20221011/svo-1822987303.html

https://ria.ru/20221011/khmelnitskiy-1823039845.html

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом