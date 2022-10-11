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Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти - РИА Новости, 11.10.2022
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Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти
Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти - РИА Новости, 11.10.2022
Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти
Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме, перетока из Украины нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:48
2022-10-11T11:48
в мире
владимир рогов
украина
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме, перетока из Украины нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП. До этого сообщалось, что атомная станция работает на дизель-генераторах, так как украинские войска перебили питающую ЛЭП, идущую с подконтрольной им территории. В результате Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины. На сегодня ее блоки остановлены. Генерация энергии не осуществляется."Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, дизель-генераторы на АЭС выключены, объемы топлива для них пополнены.
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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
11:48 11.10.2022
 
Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти

Член администрации Запорожской области Рогов: ЗАЭС подключена к российской энергосистеме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме, перетока из Украины нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП. До этого сообщалось, что атомная станция работает на дизель-генераторах, так как украинские войска перебили питающую ЛЭП, идущую с подконтрольной им территории. В результате Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины. На сегодня ее блоки остановлены. Генерация энергии не осуществляется.
Военнослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 07:18Специальная военная операция на Украине
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ
"Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, дизель-генераторы на АЭС выключены, объемы топлива для них пополнены.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
Жителей Хмельницкого предупредили о веерных отключениях электроснабжения
 
В миреВладимир РоговУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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