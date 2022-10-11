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"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными - РИА Новости, 11.10.2022
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными
Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:52
2022-10-11T11:09
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
запорожская аэс
безопасность
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Пока, к сожалению, говорить об этом (о перезапуске энергоблоков) преждевременно. Потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся процедура запуска и последующего поддержания реакторов в рабочем состоянии - она вся связана с электроэнергией", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что пока Киев продолжает обстрел территории Запорожской АЭС, говорить о стабильном электроснабжении не представляется возможным.
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росэнергоатом, запорожская аэс, безопасность, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Безопасность, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:52 11.10.2022 (обновлено: 11:09 11.10.2022)
 
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными

"Росэнергоатом" считает, что говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС преждевременно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Пока, к сожалению, говорить об этом (о перезапуске энергоблоков) преждевременно. Потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся процедура запуска и последующего поддержания реакторов в рабочем состоянии - она вся связана с электроэнергией", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что пока Киев продолжает обстрел территории Запорожской АЭС, говорить о стабильном электроснабжении не представляется возможным.
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Специальная военная операция на УкраинеРосэнергоатомЗапорожская АЭСБезопасностьЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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