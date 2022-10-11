https://ria.ru/20221011/zaes-1823018306.html

"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными

"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными - РИА Новости, 11.10.2022

"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными

Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:52

2022-10-11T10:52

2022-10-11T11:09

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Пока, к сожалению, говорить об этом (о перезапуске энергоблоков) преждевременно. Потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся процедура запуска и последующего поддержания реакторов в рабочем состоянии - она вся связана с электроэнергией", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что пока Киев продолжает обстрел территории Запорожской АЭС, говорить о стабильном электроснабжении не представляется возможным.

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Кирилл Волков

росэнергоатом, запорожская аэс, безопасность, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр