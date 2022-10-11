https://ria.ru/20221011/zaes-1823018306.html
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными - РИА Новости, 11.10.2022
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными
Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:52
2022-10-11T10:52
2022-10-11T11:09
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно, для этого нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Пока, к сожалению, говорить об этом (о перезапуске энергоблоков) преждевременно. Потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся процедура запуска и последующего поддержания реакторов в рабочем состоянии - она вся связана с электроэнергией", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что пока Киев продолжает обстрел территории Запорожской АЭС, говорить о стабильном электроснабжении не представляется возможным.
https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:52 11.10.2022 (обновлено: 11:09 11.10.2022)
"Росэнергоатом" назвал слова о перезапуске ЗАЭС преждевременными
"Росэнергоатом" считает, что говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС преждевременно