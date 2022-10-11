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В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика - РИА Новости, 11.10.2022
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В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика
В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика - РИА Новости, 11.10.2022
В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика
Силовики задержали 54-летнего москвича, который насиловал мальчика и угрожал, что причинит вред его маме, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:30
2022-10-11T10:30
россия
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали 54-летнего москвича, который насиловал мальчика и угрожал, что причинит вред его маме, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По версии следствия, мужчина в октябре в квартире на западе Москвы совершил в отношении ранее знакомого ребенка 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера. Долгое время обвиняемый запугивал ребенка и угрожал причинить вред здоровью его матери.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант на протяжении года насиловал соседского 12-летнего ребенка. Однако после последнего раза мальчик сумел рассказать обо всем маме, после чего было подано заявление в полицию.По словам Ивановой, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста), ему уже предъявлено обвинение. Кроме того, на допросе мужчина полностью признал вину."Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.
https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html
https://ria.ru/20220830/prestuplenie-1813113060.html
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:30 11.10.2022
 
В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика

В Москве задержали 54-летнего мужчину, насиловавшего и запугивавшего соседского мальчика

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали 54-летнего москвича, который насиловал мальчика и угрожал, что причинит вред его маме, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По версии следствия, мужчина в октябре в квартире на западе Москвы совершил в отношении ранее знакомого ребенка 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера. Долгое время обвиняемый запугивал ребенка и угрожал причинить вред здоровью его матери.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 17:16
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант на протяжении года насиловал соседского 12-летнего ребенка. Однако после последнего раза мальчик сумел рассказать обо всем маме, после чего было подано заявление в полицию.
По словам Ивановой, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста), ему уже предъявлено обвинение. Кроме того, на допросе мужчина полностью признал вину.
"Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении
 
РоссияМоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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