https://ria.ru/20221011/zaderzhanie-1823010926.html

В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика

В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика - РИА Новости, 11.10.2022

В Москве задержали мужчину, насиловавшего соседского мальчика

Силовики задержали 54-летнего москвича, который насиловал мальчика и угрожал, что причинит вред его маме, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:30

2022-10-11T10:30

2022-10-11T10:30

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали 54-летнего москвича, который насиловал мальчика и угрожал, что причинит вред его маме, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По версии следствия, мужчина в октябре в квартире на западе Москвы совершил в отношении ранее знакомого ребенка 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера. Долгое время обвиняемый запугивал ребенка и угрожал причинить вред здоровью его матери.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант на протяжении года насиловал соседского 12-летнего ребенка. Однако после последнего раза мальчик сумел рассказать обо всем маме, после чего было подано заявление в полицию.По словам Ивановой, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста), ему уже предъявлено обвинение. Кроме того, на допросе мужчина полностью признал вину."Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.

https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)