https://ria.ru/20221011/yod-1823165116.html

В финских аптеках закончились таблетки йода

В финских аптеках закончились таблетки йода - РИА Новости, 11.10.2022

В финских аптеках закончились таблетки йода

Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:52

2022-10-11T16:52

2022-10-11T16:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае радиационной опасности, передает корреспондент РИА Новости.На витринах аптек столичного региона, где побывал корреспондент, в частности, в городе Вантаа, в районе Тиккурила, в Хельсинки, в районе Малми и Пукинмяки размещены объявления: "Препараты йода закончились".По словам фармацевта Tikkurilan Ykkösapteekki, Пирьё Ахлберг, препараты йода закончились после обеда, после публикации рекомендаций министерства.На сайте крупнейшей аптечной сети Финляндии - "Университетская аптека", препараты йода также закончились.На фоне ажиотажа власти призывают не делать крупных закупок."Нет необходимости в крупных закупках медицинского йода домохозяйствами", - говорится в сообщении финского фармацевтического регулятора Fimea.В ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito также сообщают, что причин для паники нет."Не нужно запасаться таблетками йода. Одной упаковки из 10 таблеток хватает на несколько человек, а людям старше 40 лет они вообще не нужны", - говорится в сообщении организации, уточняя, что новые партии препарата будут доступны на прилавках аптек по мере обработки их заказов.

https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html

https://ria.ru/20221011/udar-1823076126.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, хельсинки