https://ria.ru/20221011/yod-1823165116.html
В финских аптеках закончились таблетки йода
В финских аптеках закончились таблетки йода - РИА Новости, 11.10.2022
В финских аптеках закончились таблетки йода
Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:52
2022-10-11T16:52
2022-10-11T16:53
в мире
финляндия
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае радиационной опасности, передает корреспондент РИА Новости.На витринах аптек столичного региона, где побывал корреспондент, в частности, в городе Вантаа, в районе Тиккурила, в Хельсинки, в районе Малми и Пукинмяки размещены объявления: "Препараты йода закончились".По словам фармацевта Tikkurilan Ykkösapteekki, Пирьё Ахлберг, препараты йода закончились после обеда, после публикации рекомендаций министерства.На сайте крупнейшей аптечной сети Финляндии - "Университетская аптека", препараты йода также закончились.На фоне ажиотажа власти призывают не делать крупных закупок."Нет необходимости в крупных закупках медицинского йода домохозяйствами", - говорится в сообщении финского фармацевтического регулятора Fimea.В ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito также сообщают, что причин для паники нет."Не нужно запасаться таблетками йода. Одной упаковки из 10 таблеток хватает на несколько человек, а людям старше 40 лет они вообще не нужны", - говорится в сообщении организации, уточняя, что новые партии препарата будут доступны на прилавках аптек по мере обработки их заказов.
https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
16:52 11.10.2022 (обновлено: 16:53 11.10.2022)
В финских аптеках закончились таблетки йода
Таблетки йода закончились в аптеках Финляндии после новой рекомендации Минздрава
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае радиационной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
На витринах аптек столичного региона, где побывал корреспондент, в частности, в городе Вантаа, в районе Тиккурила, в Хельсинки
, в районе Малми и Пукинмяки размещены объявления: "Препараты йода закончились".
По словам фармацевта Tikkurilan Ykkösapteekki, Пирьё Ахлберг, препараты йода закончились после обеда, после публикации рекомендаций министерства.
На сайте крупнейшей аптечной сети Финляндии
- "Университетская аптека", препараты йода также закончились.
На фоне ажиотажа власти призывают не делать крупных закупок.
"Нет необходимости в крупных закупках медицинского йода домохозяйствами", - говорится в сообщении финского фармацевтического регулятора Fimea.
В ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito также сообщают, что причин для паники нет.
"Не нужно запасаться таблетками йода. Одной упаковки из 10 таблеток хватает на несколько человек, а людям старше 40 лет они вообще не нужны", - говорится в сообщении организации, уточняя, что новые партии препарата будут доступны на прилавках аптек по мере обработки их заказов.