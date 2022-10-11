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В финских аптеках закончились таблетки йода - РИА Новости, 11.10.2022
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В финских аптеках закончились таблетки йода
В финских аптеках закончились таблетки йода - РИА Новости, 11.10.2022
В финских аптеках закончились таблетки йода
Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:52
2022-10-11T16:53
в мире
финляндия
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае радиационной опасности, передает корреспондент РИА Новости.На витринах аптек столичного региона, где побывал корреспондент, в частности, в городе Вантаа, в районе Тиккурила, в Хельсинки, в районе Малми и Пукинмяки размещены объявления: "Препараты йода закончились".По словам фармацевта Tikkurilan Ykkösapteekki, Пирьё Ахлберг, препараты йода закончились после обеда, после публикации рекомендаций министерства.На сайте крупнейшей аптечной сети Финляндии - "Университетская аптека", препараты йода также закончились.На фоне ажиотажа власти призывают не делать крупных закупок."Нет необходимости в крупных закупках медицинского йода домохозяйствами", - говорится в сообщении финского фармацевтического регулятора Fimea.В ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito также сообщают, что причин для паники нет."Не нужно запасаться таблетками йода. Одной упаковки из 10 таблеток хватает на несколько человек, а людям старше 40 лет они вообще не нужны", - говорится в сообщении организации, уточняя, что новые партии препарата будут доступны на прилавках аптек по мере обработки их заказов.
https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html
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в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
16:52 11.10.2022 (обновлено: 16:53 11.10.2022)
 
В финских аптеках закончились таблетки йода

Таблетки йода закончились в аптеках Финляндии после новой рекомендации Минздрава

© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Препараты йода закончились в аптеках Финляндии на фоне новых рекомендаций министерства социального благополучия и здравоохранения по использованию йода в случае радиационной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
На витринах аптек столичного региона, где побывал корреспондент, в частности, в городе Вантаа, в районе Тиккурила, в Хельсинки, в районе Малми и Пукинмяки размещены объявления: "Препараты йода закончились".
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По словам фармацевта Tikkurilan Ykkösapteekki, Пирьё Ахлберг, препараты йода закончились после обеда, после публикации рекомендаций министерства.
На сайте крупнейшей аптечной сети Финляндии - "Университетская аптека", препараты йода также закончились.
На фоне ажиотажа власти призывают не делать крупных закупок.
"Нет необходимости в крупных закупках медицинского йода домохозяйствами", - говорится в сообщении финского фармацевтического регулятора Fimea.
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В ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito также сообщают, что причин для паники нет.
"Не нужно запасаться таблетками йода. Одной упаковки из 10 таблеток хватает на несколько человек, а людям старше 40 лет они вообще не нужны", - говорится в сообщении организации, уточняя, что новые партии препарата будут доступны на прилавках аптек по мере обработки их заказов.
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