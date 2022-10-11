https://ria.ru/20221011/vzryvy-1823034693.html

СМИ сообщили о новых взрывах в Винницкой и Ровненской областях

СМИ сообщили о новых взрывах в Винницкой и Ровненской областях - РИА Новости, 11.10.2022

СМИ сообщили о новых взрывах в Винницкой и Ровненской областях

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Винницкой и Ровенской областях. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:33

2022-10-11T11:33

2022-10-11T11:46

ровненская область

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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винницкая область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Винницкой и Ровенской областях."Сообщают о взрывах в Ровенской области... Также есть сообщение о взрывах в Винницкой области", - говорится в Telegram-канале украинского "5 канала".Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221011/krivoy_rog-1823025226.html

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Владимир Лаврентьев

ровненская область, в мире, украина, россия, винницкая область