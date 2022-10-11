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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге - РИА Новости, 11.10.2022
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:35
2022-10-11T12:31
в мире
украина
ровно
кривой рог
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге."В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.В свою очередь телеканал "Прямой" сообщил в Telegram-канале, что "в Кривом Роге работает ПВО".
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в мире, украина, ровно, кривой рог
В мире, Украина, Ровно, Кривой Рог
09:35 11.10.2022 (обновлено: 12:31 11.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге.
"В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.
В свою очередь телеканал "Прямой" сообщил в Telegram-канале, что "в Кривом Роге работает ПВО".
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