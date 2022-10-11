https://ria.ru/20221011/vzryvy-1823000248.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:35
2022-10-11T09:35
2022-10-11T12:31
в мире
украина
ровно
кривой рог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге."В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.В свою очередь телеканал "Прямой" сообщил в Telegram-канале, что "в Кривом Роге работает ПВО".
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823000660.html
украина
ровно
кривой рог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровно, кривой рог
В мире, Украина, Ровно, Кривой Рог
09:35 11.10.2022 (обновлено: 12:31 11.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге