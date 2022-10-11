https://ria.ru/20221011/vzryvy-1823000248.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:35

2022-10-11T09:35

2022-10-11T12:31

в мире

украина

ровно

кривой рог

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге."В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.В свою очередь телеканал "Прямой" сообщил в Telegram-канале, что "в Кривом Роге работает ПВО".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823000660.html

украина

ровно

кривой рог

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ровно, кривой рог