https://ria.ru/20221011/vzryvy-1822995745.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:11
2022-10-11T09:11
2022-10-11T09:13
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях."Сообщают о взрывах в Одесской области... Идут сообщения о взрывах в Виннице", - сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Во вторник утром украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822995656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, винницкая область, страна.ua
В мире, Одесская область, Украина, Винницкая область, Страна.ua
09:11 11.10.2022 (обновлено: 09:13 11.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области