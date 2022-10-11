https://ria.ru/20221011/vzryvy-1822995745.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:11

2022-10-11T09:11

2022-10-11T09:13

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страна.ua

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях."Сообщают о взрывах в Одесской области... Идут сообщения о взрывах в Виннице", - сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Во вторник утром украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822995656.html

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украина

винницкая область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесская область, украина, винницкая область, страна.ua