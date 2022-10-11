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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.10.2022
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:11
2022-10-11T09:13
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях."Сообщают о взрывах в Одесской области... Идут сообщения о взрывах в Виннице", - сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Во вторник утром украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, винницкая область, страна.ua
В мире, Одесская область, Украина, Винницкая область, Страна.ua
09:11 11.10.2022 (обновлено: 09:13 11.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях.
"Сообщают о взрывах в Одесской области... Идут сообщения о взрывах в Виннице", - сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Во вторник утром украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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