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В центре Донецка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/vzryv-1823209908.html
В центре Донецка прогремел взрыв
В центре Донецка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2022
В центре Донецка прогремел взрыв
В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:45
2022-10-11T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
донецкая область
украина
россия
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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Какой объект был поражен, пока неизвестно. Очевидцы сообщают о запахе гари.Как заявил мэр Алексей Кулемзин, по предварительным данным, "нацистские формирования начали обстрел центральной части города" и призвал горожан оставаться дома.Позднее глава Донецка со ссылкой на мирных жителей добавил, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета. По его словам, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 в этом районе. Кроме того, там произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 800 абонентов.Как уточнило представительство ДНР в СЦКК, по Ворошиловскому району Донецка была выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех от атак ВСУ пострадали Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы города. За сутки как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донецкая область
украина
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"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ
Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, донецкая область, украина, россия, вооруженные силы украины, кировский район, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Кировский район, Владимир Путин
18:45 11.10.2022 (обновлено: 20:15 11.10.2022)
 
В центре Донецка прогремел взрыв

В центре Донецка прогремел взрыв

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Какой объект был поражен, пока неизвестно. Очевидцы сообщают о запахе гари.
Как заявил мэр Алексей Кулемзин, по предварительным данным, "нацистские формирования начали обстрел центральной части города" и призвал горожан оставаться дома.
Позднее глава Донецка со ссылкой на мирных жителей добавил, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.
По его словам, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 в этом районе. Кроме того, там произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 800 абонентов.
Как уточнило представительство ДНР в СЦКК, по Ворошиловскому району Донецка была выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.
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Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех от атак ВСУ пострадали Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы города. За сутки как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонецкая областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныКировский районВладимир Путин
 
 
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