https://ria.ru/20221011/vzryv-1823209908.html

В центре Донецка прогремел взрыв

В центре Донецка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2022

В центре Донецка прогремел взрыв

В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:45

2022-10-11T18:45

2022-10-11T20:15

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

донецкая область

украина

россия

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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Какой объект был поражен, пока неизвестно. Очевидцы сообщают о запахе гари.Как заявил мэр Алексей Кулемзин, по предварительным данным, "нацистские формирования начали обстрел центральной части города" и призвал горожан оставаться дома.Позднее глава Донецка со ссылкой на мирных жителей добавил, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета. По его словам, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 в этом районе. Кроме того, там произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 800 абонентов.Как уточнило представительство ДНР в СЦКК, по Ворошиловскому району Донецка была выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех от атак ВСУ пострадали Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы города. За сутки как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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донецкая область

украина

россия

кировский район

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка. 2022-10-11T18:45 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, донецкая область, украина, россия, вооруженные силы украины, кировский район, владимир путин