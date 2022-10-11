https://ria.ru/20221011/vzryv-1823209908.html
В центре Донецка прогремел взрыв
В центре Донецка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2022
В центре Донецка прогремел взрыв
В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:45
2022-10-11T18:45
2022-10-11T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
донецкая область
украина
россия
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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Какой объект был поражен, пока неизвестно. Очевидцы сообщают о запахе гари.Как заявил мэр Алексей Кулемзин, по предварительным данным, "нацистские формирования начали обстрел центральной части города" и призвал горожан оставаться дома.Позднее глава Донецка со ссылкой на мирных жителей добавил, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета. По его словам, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 в этом районе. Кроме того, там произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 800 абонентов.Как уточнило представительство ДНР в СЦКК, по Ворошиловскому району Донецка была выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех от атак ВСУ пострадали Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы города. За сутки как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донецкая область
украина
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_022af555b51853e71b84d7f8d37c6340.jpg
"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ
Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка.
2022-10-11T18:45
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, донецкая область, украина, россия, вооруженные силы украины, кировский район, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Кировский район, Владимир Путин
18:45 11.10.2022 (обновлено: 20:15 11.10.2022)
В центре Донецка прогремел взрыв
В центре Донецка прогремел взрыв
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Какой объект был поражен, пока неизвестно. Очевидцы сообщают о запахе гари.
Как заявил мэр Алексей Кулемзин, по предварительным данным, "нацистские формирования начали обстрел центральной части города" и призвал горожан оставаться дома.
Позднее глава Донецка со ссылкой на мирных жителей добавил, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.
По его словам, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 в этом районе. Кроме того, там произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 800 абонентов.
Как уточнило представительство ДНР в СЦКК, по Ворошиловскому району Донецка была выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.
Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех от атак ВСУ пострадали Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы города. За сутки как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.