https://ria.ru/20221011/vykup-1823233193.html

Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам

Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам - РИА Новости, 11.10.2022

Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее в 2022 году осуществлять досрочный выкуп судов по лизинговым договорам,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:51

2022-10-11T20:51

2022-10-11T20:51

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее в 2022 году осуществлять досрочный выкуп судов по лизинговым договорам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Российской Федерации постановляет: установить, что при исполнении договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания ... независимо от срока их действия в 2022 году может осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов", - говорится в постановлении.Постановление вступает в силу с 11 октября 2022 года.

https://ria.ru/20221011/zerno-1823095605.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф