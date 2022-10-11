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Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам
Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам - РИА Новости, 11.10.2022
Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее в 2022 году осуществлять досрочный выкуп судов по лизинговым договорам,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:51
2022-10-11T20:51
2022-10-11T20:51
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее в 2022 году осуществлять досрочный выкуп судов по лизинговым договорам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Российской Федерации постановляет: установить, что при исполнении договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания ... независимо от срока их действия в 2022 году может осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов", - говорится в постановлении.Постановление вступает в силу с 11 октября 2022 года.
https://ria.ru/20221011/zerno-1823095605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам
Правительство разрешило досрочный выкуп морских судов по лизинговым договорам