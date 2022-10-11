https://ria.ru/20221011/vsu-1823203933.html

Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной

Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной - РИА Новости, 11.10.2022

Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной

Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с места. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:23

2022-10-11T18:23

2022-10-11T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

владимир путин

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 окт — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с места.На записи показано уничтожение с помощью ПТРК "Корнет" скопления живой силы противника в одном из блиндажей. По данным радиоперехвата, несколько украинских солдат были уничтожены, другие получили серьезные ранения.Киевские власти не оставляют попыток прорвать оборону российской армии на линии Сватово — Кременная, для этого они отправляют войска небольшими группами. Как рассказал источник агентства на передовой, ВСУ сосредотачиваются в окрестностях села Торское.Бойцы российского спецназа ведут постоянное наблюдение за линией фронта. После обнаружения цели координаты сразу же передают группам огневого поражения.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донбасс

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский спецназ отработал боевые цели под Кременной в ЛНР В распоряжении РИА Новости появилось видео, как российский спецназ уничтожает украинские войска под Кременной в ЛНР 2022-10-11T18:23 true PT0M26S

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Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины