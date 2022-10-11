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Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/vsu-1823203933.html
Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной
Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной - РИА Новости, 11.10.2022
Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной
Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с места. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:23
2022-10-11T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
владимир путин
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 окт — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с места.На записи показано уничтожение с помощью ПТРК "Корнет" скопления живой силы противника в одном из блиндажей. По данным радиоперехвата, несколько украинских солдат были уничтожены, другие получили серьезные ранения.Киевские власти не оставляют попыток прорвать оборону российской армии на линии Сватово — Кременная, для этого они отправляют войска небольшими группами. Как рассказал источник агентства на передовой, ВСУ сосредотачиваются в окрестностях села Торское.Бойцы российского спецназа ведут постоянное наблюдение за линией фронта. После обнаружения цели координаты сразу же передают группам огневого поражения.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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луганская народная республика
донбасс
украина
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Российский спецназ отработал боевые цели под Кременной в ЛНР
В распоряжении РИА Новости появилось видео, как российский спецназ уничтожает украинские войска под Кременной в ЛНР
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
18:23 11.10.2022 (обновлено: 19:47 11.10.2022)
 
Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной

Российский спецназ уничтожил украинские войска под Кременной в ЛНР

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 окт — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с места.
На записи показано уничтожение с помощью ПТРК "Корнет" скопления живой силы противника в одном из блиндажей. По данным радиоперехвата, несколько украинских солдат были уничтожены, другие получили серьезные ранения.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях"
Киевские власти не оставляют попыток прорвать оборону российской армии на линии Сватово — Кременная, для этого они отправляют войска небольшими группами. Как рассказал источник агентства на передовой, ВСУ сосредотачиваются в окрестностях села Торское.
Бойцы российского спецназа ведут постоянное наблюдение за линией фронта. После обнаружения цели координаты сразу же передают группам огневого поражения.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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