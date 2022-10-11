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В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными - РИА Новости, 11.10.2022
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В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными
В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными - РИА Новости, 11.10.2022
В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными
В ЕС, комментируя планируемый визит главы МИД Венгрии в Москву, заявили, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:16
2022-10-11T15:25
в мире
петер сийярто
россия
москва
украина
евросоюз
мид венгрии
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. В ЕС, комментируя планируемый визит главы МИД Венгрии в Москву, заявили, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом""В конце концов, двусторонние визиты и встречи – это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения. Но в ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией в то время, когда она демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации (ситуцации в связи с Украиной – ред.)…", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823120724.html
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в мире, петер сийярто, россия, москва, украина, евросоюз, мид венгрии, газпром
В мире, Петер Сийярто, Россия, Москва, Украина, Евросоюз, МИД Венгрии, Газпром
15:16 11.10.2022 (обновлено: 15:25 11.10.2022)
 
В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными

В Евросоюзе раскритиковали планируемый визит главы МИД Венгрии Сийярто в Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАвтомобиль посла ЕС в России
Автомобиль посла ЕС в России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобиль посла ЕС в России. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. В ЕС, комментируя планируемый визит главы МИД Венгрии в Москву, заявили, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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"В конце концов, двусторонние визиты и встречи – это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения. Но в ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией в то время, когда она демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации (ситуцации в связи с Украиной – ред.)…", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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В Венгрии назвали заявления стран ЕС по поводу Украины бесчувственными
 
В миреПетер СийяртоРоссияМоскваУкраинаЕвросоюзМИД ВенгрииГазпром
 
 
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