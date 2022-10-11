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Встреча лидеров G7 по Украине завершилась - РИА Новости, 11.10.2022
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Встреча лидеров G7 по Украине завершилась
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась - РИА Новости, 11.10.2022
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась
Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:54
в мире
джо байден
украина
сша
g7
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме."Встреча президента (США Джо Байдена) и лидеров G7 завершилась в 09.42 (16.42 мск)", - сообщает пул Белого дома со ссылкой на представителя администрации.Как сообщалось, мероприятие началось в 15.09 мск.
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в мире, джо байден, украина, сша, g7
В мире, Джо Байден, Украина, США, G7
17:52 11.10.2022 (обновлено: 17:54 11.10.2022)
 
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась

Администрация Белого дома: виртуальная встреча лидеров G7 по Украине завершилась

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки"
Лидеры Большой семерки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме.
"Встреча президента (США Джо Байдена) и лидеров G7 завершилась в 09.42 (16.42 мск)", - сообщает пул Белого дома со ссылкой на представителя администрации.
Как сообщалось, мероприятие началось в 15.09 мск.
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