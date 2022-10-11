https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823191249.html
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась - РИА Новости, 11.10.2022
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась
Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:54
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме."Встреча президента (США Джо Байдена) и лидеров G7 завершилась в 09.42 (16.42 мск)", - сообщает пул Белого дома со ссылкой на представителя администрации.Как сообщалось, мероприятие началось в 15.09 мск.
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в мире, джо байден, украина, сша, g7
В мире, Джо Байден, Украина, США, G7
17:52 11.10.2022 (обновлено: 17:54 11.10.2022)
Встреча лидеров G7 по Украине завершилась
Администрация Белого дома: виртуальная встреча лидеров G7 по Украине завершилась