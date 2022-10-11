https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823191249.html

Встреча лидеров G7 по Украине завершилась

Встреча лидеров G7 по Украине завершилась - РИА Новости, 11.10.2022

Встреча лидеров G7 по Украине завершилась

Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:52

2022-10-11T17:52

2022-10-11T17:54

в мире

джо байден

украина

сша

g7

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Виртуальная встреча лидеров "семерки" продолжалась около полутора часов, сообщили в Белом доме."Встреча президента (США Джо Байдена) и лидеров G7 завершилась в 09.42 (16.42 мск)", - сообщает пул Белого дома со ссылкой на представителя администрации.Как сообщалось, мероприятие началось в 15.09 мск.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823075022.html

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в мире, джо байден, украина, сша, g7