https://ria.ru/20221011/vpn-1823114396.html

РКН рассказал о контроле над работой VPN-сервисов в России

РКН рассказал о контроле над работой VPN-сервисов в России - РИА Новости, 11.10.2022

РКН рассказал о контроле над работой VPN-сервисов в России

Роскомнадзор анализирует и постоянно обновляет перечень работающих в России VPN-сервисов, а также принимает меры по ограничению нарушающих российское... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:20

2022-10-11T14:20

2022-10-11T15:05

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роскомнадзор анализирует и постоянно обновляет перечень работающих в России VPN-сервисов, а также принимает меры по ограничению нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-каналах, появилась информация о том, что Роскомнадзор в ближайшие дни ограничит доступ в России к ряду популярных VPN-сервисов. В том числе под ограничения попадут CyberChost VPN, McAfee VPN, Quark VPN, UltraSerf VPNm VPN Super Unlimited Proxy, ZenMate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и ряд других."Роскомнадзор ведёт постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", - говорится в сообщении.Ведомство пояснило, что согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой."Их использование приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", - отмечается в сообщении ведомства.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.

https://ria.ru/20220705/vpn-1800235041.html

https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия