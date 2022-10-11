https://ria.ru/20221011/voznesensk-1823047152.html
В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.10.2022
В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу
В городе Вознесенске Николаевской области Украины повторно сработала сирена, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное"). РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:01
2022-10-11T12:01
2022-10-11T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В городе Вознесенске Николаевской области Украины повторно сработала сирена, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное").Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
12:01 11.10.2022 (обновлено: 12:03 11.10.2022)
В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу
"Суспільне": в Вознесенске Николаевской области повторно прозвучала воздушная тревога