https://ria.ru/20221011/voznesensk-1823047152.html

В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.10.2022

В Вознесенске Николаевской области объявили воздушную тревогу

В городе Вознесенске Николаевской области Украины повторно сработала сирена, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное"). РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:01

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2022-10-11T12:03

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В городе Вознесенске Николаевской области Украины повторно сработала сирена, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное").Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина