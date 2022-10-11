https://ria.ru/20221011/vostok-1823156544.html

Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать

Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать - РИА Новости, 11.10.2022

Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать

В Музее Востока появились тактильные копии экспонатов, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:57

2022-10-11T16:57

2022-10-11T16:57

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Музее Востока появились тактильные копии экспонатов, сообщает пресс-служба институции. Пять из них в общем доступе. Это индонезийский кинжал Крис XIX века, вьетнамская скульптура богини милосердия Куан-ам XVII-XVIII веков, вьетнамское блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе, индонезийские маски традиционного театра ваянг топенг – Бута Чакил и Панджи. Все они расположены в залах Юго-Восточной Азии.Еще один есть в зале Китая. Там копия садовой скульптуры "Феникс" XIX века. Кроме них, в музее установили тактильные предметы, к которым можно прикоснуться только на экскурсиях для слабовидящих. Это фарфоровый лев, играющий с мечом, вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты ХVIII века и голова, которая приписывается даосскому святому Хоу-Сяну с трехлапой жабой. Для участников инклюзивной творческий лаборатории проекта "Путешествие в сказку" уже провели такую экскурсию. Гости узнали о вьетнамских мифических и легендарных героях.

https://ria.ru/20221009/afisha-1822225926.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, музей востока (москва), куда сходить