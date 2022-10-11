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Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать - РИА Новости, 11.10.2022
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Культура
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Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать
Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать - РИА Новости, 11.10.2022
Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать
В Музее Востока появились тактильные копии экспонатов, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:57
2022-10-11T16:57
культура
новости культуры
музеи
выставки
музей востока (москва)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Музее Востока появились тактильные копии экспонатов, сообщает пресс-служба институции. Пять из них в общем доступе. Это индонезийский кинжал Крис XIX века, вьетнамская скульптура богини милосердия Куан-ам XVII-XVIII веков, вьетнамское блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе, индонезийские маски традиционного театра ваянг топенг – Бута Чакил и Панджи. Все они расположены в залах Юго-Восточной Азии.Еще один есть в зале Китая. Там копия садовой скульптуры "Феникс" XIX века. Кроме них, в музее установили тактильные предметы, к которым можно прикоснуться только на экскурсиях для слабовидящих. Это фарфоровый лев, играющий с мечом, вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты ХVIII века и голова, которая приписывается даосскому святому Хоу-Сяну с трехлапой жабой. Для участников инклюзивной творческий лаборатории проекта "Путешествие в сказку" уже провели такую экскурсию. Гости узнали о вьетнамских мифических и легендарных героях.
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новости культуры, музеи, выставки, музей востока (москва), куда сходить
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Музей Востока (Москва), куда сходить
16:57 11.10.2022
 

Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать

© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЛев, играющий с мячом, Китай
Лев, играющий с мячом, Китай
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Музее Востока появились тактильные копии экспонатов, сообщает пресс-служба институции.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаРукоятка тактильной модели кинжала Крис
Рукоятка тактильной модели кинжала Крис
1 из 6
Рукоятка тактильной модели кинжала Крис
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаКинжал Крис, Индонезия
Кинжал Крис, Индонезия
2 из 6
Кинжал Крис, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаБогиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
Богиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
3 из 6
Богиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаМаски, Индонезия
Маски, Индонезия
4 из 6
Маски, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаГолова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
Голова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
5 из 6
Голова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаБлюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
6 из 6
Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
1 из 6
Рукоятка тактильной модели кинжала Крис
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 6
Кинжал Крис, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 6
Богиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
4 из 6
Маски, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
5 из 6
Голова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
6 из 6
Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Пять из них в общем доступе. Это индонезийский кинжал Крис XIX века, вьетнамская скульптура богини милосердия Куан-ам XVII-XVIII веков, вьетнамское блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе, индонезийские маски традиционного театра ваянг топенг – Бута Чакил и Панджи. Все они расположены в залах Юго-Восточной Азии.
Еще один есть в зале Китая. Там копия садовой скульптуры "Феникс" XIX века.
Кроме них, в музее установили тактильные предметы, к которым можно прикоснуться только на экскурсиях для слабовидящих. Это фарфоровый лев, играющий с мечом, вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты ХVIII века и голова, которая приписывается даосскому святому Хоу-Сяну с трехлапой жабой.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаВписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты, Китай
Вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты, Китай
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты, Китай
Для участников инклюзивной творческий лаборатории проекта "Путешествие в сказку" уже провели такую экскурсию. Гости узнали о вьетнамских мифических и легендарных героях.
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