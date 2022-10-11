Лев с мячом, трехлапая жаба: какие объекты в Музее Востока можно потрогать
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЛев, играющий с мячом, Китай
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Музее Востока появились тактильные копии экспонатов, сообщает пресс-служба институции.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаРукоятка тактильной модели кинжала Крис
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Рукоятка тактильной модели кинжала Крис
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаКинжал Крис, Индонезия
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Кинжал Крис, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаБогиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
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Богиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаМаски, Индонезия
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Маски, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаГолова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
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Голова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаБлюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
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Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
1 из 6
Рукоятка тактильной модели кинжала Крис
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 6
Кинжал Крис, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 6
Богиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
4 из 6
Маски, Индонезия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
5 из 6
Голова с трехлапой жабой, Китай, период Хань
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
6 из 6
Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Пять из них в общем доступе. Это индонезийский кинжал Крис XIX века, вьетнамская скульптура богини милосердия Куан-ам XVII-XVIII веков, вьетнамское блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе, индонезийские маски традиционного театра ваянг топенг – Бута Чакил и Панджи. Все они расположены в залах Юго-Восточной Азии.
Еще один есть в зале Китая. Там копия садовой скульптуры "Феникс" XIX века.
Кроме них, в музее установили тактильные предметы, к которым можно прикоснуться только на экскурсиях для слабовидящих. Это фарфоровый лев, играющий с мечом, вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты ХVIII века и голова, которая приписывается даосскому святому Хоу-Сяну с трехлапой жабой.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаВписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты, Китай
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты, Китай
Для участников инклюзивной творческий лаборатории проекта "Путешествие в сказку" уже провели такую экскурсию. Гости узнали о вьетнамских мифических и легендарных героях.
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