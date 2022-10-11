Рейтинг@Mail.ru
Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/vinnitsa-1823190812.html
Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии
Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022
Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии
Тотальный режим экономии электроэнергии вводится в Винницкой области Украины из-за серьезных разрушений энергоинфраструктуры, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:51
2022-10-11T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
винница
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_5e599c174d8192d76fe79674198e3e9f.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тотальный режим экономии электроэнергии вводится в Винницкой области Украины из-за серьезных разрушений энергоинфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов."В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры имеются серьезные разрушения. 242 населенных пунктов остались без света. Прошу жителей отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работали больницы, социальные учреждения", - написал Борзов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждена ввести графики аварийных отключений.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html
украина
винницкая область
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6209f7b2bece64143b7876e278b39732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винницкая область, винница, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Винница, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:51 11.10.2022
 
Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии

Глава Винницкой области Борзов ввел режим тотальной экономии электроэнергии в регионе

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тотальный режим экономии электроэнергии вводится в Винницкой области Украины из-за серьезных разрушений энергоинфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.
"В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры имеются серьезные разрушения. 242 населенных пунктов остались без света. Прошу жителей отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работали больницы, социальные учреждения", - написал Борзов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждена ввести графики аварийных отключений.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Последствия взрывов в городе Днепр на Украине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Россия опустила на Запад асимметричную тьму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областьВинницаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала