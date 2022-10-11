https://ria.ru/20221011/vinnitsa-1823190812.html

Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии

Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022

Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии

Тотальный режим экономии электроэнергии вводится в Винницкой области Украины из-за серьезных разрушений энергоинфраструктуры, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:51

2022-10-11T17:51

2022-10-11T17:51

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тотальный режим экономии электроэнергии вводится в Винницкой области Украины из-за серьезных разрушений энергоинфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов."В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры имеются серьезные разрушения. 242 населенных пунктов остались без света. Прошу жителей отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работали больницы, социальные учреждения", - написал Борзов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждена ввести графики аварийных отключений.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, винницкая область, винница, ситуация в днр и лнр