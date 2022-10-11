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Винницкие власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/vinnitsa-1823126939.html
Винницкие власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Винницкие власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
Винницкие власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Ракетным ударом в Винницкой области Украины повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:04
2022-10-11T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
вооруженные силы рф
украинская железная дорога
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ракетным ударом в Винницкой области Украины повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей Борзов."Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе", - написал Борзов в своем Telegram-канале.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы рф, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы РФ, Украинская железная дорога
15:04 11.10.2022 (обновлено: 15:30 11.10.2022)
 
Винницкие власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Глава Винницкой ОВА Борзов сообщил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры

CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв / Ладыжинская ТЭС
Ладыжинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв /
Ладыжинская ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ракетным ударом в Винницкой области Украины повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщил во вторник глава областной военной администрации Сергей Борзов.
"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе", - написал Борзов в своем Telegram-канале.
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Началась новая стадия демонтажа Украины
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областьВооруженные силы РФУкраинская железная дорога
 
 
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