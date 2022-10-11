https://ria.ru/20221011/vebinar-1823027608.html

Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России"

Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2022

Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России"

Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:23

2022-10-11T11:23

2022-10-11T11:23

российский экспортный центр (рэц)

сделано в россии

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."О чем будут разговаривать: обо всех действующих мерах господдержки экспорта и условиях их предоставления, о требованиях к потенциальным получателям поддержки и особенностях предоставления отчетности и о произошедших изменениях в порядке и условиях предоставления мер господдержки в 2022 году и о планируемых изменениях в 2023 году", - рассказали в центре."Российский экспортный центр совместно со всеми профильными ведомствами перенастраивает систему господдержки, чтобы помощь государства была максимально эффективной и соответствовала вызовам нового времени. Что изменилось, как мы строим свою работу и как трансформируются подходы к созданию новых инструментов и адаптации уже действующих - все это мы обсудим на вебинаре", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным экспортерам, сотрудникам ВЭД экспортно ориентированных компаний в сферах промышленности и АПК, представителям профильных деловых объединений и ассоциаций, а также региональных органов власти. У всех участников будет возможность задать вопросы."Ждем вас на вебинаре "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, экономика