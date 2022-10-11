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Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2022
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Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России"
Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2022
Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России"
Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:23
2022-10-11T11:23
российский экспортный центр (рэц)
сделано в россии
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."О чем будут разговаривать: обо всех действующих мерах господдержки экспорта и условиях их предоставления, о требованиях к потенциальным получателям поддержки и особенностях предоставления отчетности и о произошедших изменениях в порядке и условиях предоставления мер господдержки в 2022 году и о планируемых изменениях в 2023 году", - рассказали в центре."Российский экспортный центр совместно со всеми профильными ведомствами перенастраивает систему господдержки, чтобы помощь государства была максимально эффективной и соответствовала вызовам нового времени. Что изменилось, как мы строим свою работу и как трансформируются подходы к созданию новых инструментов и адаптации уже действующих - все это мы обсудим на вебинаре", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным экспортерам, сотрудникам ВЭД экспортно ориентированных компаний в сферах промышленности и АПК, представителям профильных деловых объединений и ассоциаций, а также региональных органов власти. У всех участников будет возможность задать вопросы."Ждем вас на вебинаре "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Сделано в России, Экономика
11:23 11.10.2022
 

Вебинар о господдержке экспортеров пройдет на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"О чем будут разговаривать: обо всех действующих мерах господдержки экспорта и условиях их предоставления, о требованиях к потенциальным получателям поддержки и особенностях предоставления отчетности и о произошедших изменениях в порядке и условиях предоставления мер господдержки в 2022 году и о планируемых изменениях в 2023 году", - рассказали в центре.
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"Российский экспортный центр совместно со всеми профильными ведомствами перенастраивает систему господдержки, чтобы помощь государства была максимально эффективной и соответствовала вызовам нового времени. Что изменилось, как мы строим свою работу и как трансформируются подходы к созданию новых инструментов и адаптации уже действующих - все это мы обсудим на вебинаре", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным экспортерам, сотрудникам ВЭД экспортно ориентированных компаний в сферах промышленности и АПК, представителям профильных деловых объединений и ассоциаций, а также региональных органов власти. У всех участников будет возможность задать вопросы.
"Ждем вас на вебинаре "Государственная поддержка экспортеров в 2022 году и планы на 2023 год" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Сделано в РоссииЭкономика
 
 
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