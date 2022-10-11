https://ria.ru/20221011/vdnkh-1823067514.html
ВДНХ опровергла информацию о "минировании" музейного комплекса "Буран"
ВДНХ опровергла информацию о "минировании" музейного комплекса "Буран" - РИА Новости, 11.10.2022
ВДНХ опровергла информацию о "минировании" музейного комплекса "Буран"
Сведения о "минировании" музейного комплекса "Буран" на ВДНХ не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:39
2022-10-11T12:39
2022-10-11T12:39
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сведения о "минировании" музейного комплекса "Буран" на ВДНХ не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба выставки.Ранее в СМИ прошла информация о "минировании" интерактивного комплекса "Буран" на ВДНХ и эвакуации около 50 человек."Сообщений о "минировании" интерактивного музейного комплекса "Буран" на ВДНХ не поступало, эвакуация посетителей не производилась. Данный комплекс не рассчитан на одновременное посещение 50 человек. Интерактивный музейный комплекс "Буран" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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ВДНХ, Москва, Россия, Происшествия, Буран
ВДНХ опровергла информацию о "минировании" музейного комплекса "Буран"
ВДНХ опровергла информацию о "минировании" музейного комплекса "Буран" и эвакуации