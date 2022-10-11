https://ria.ru/20221011/upakovka-1823177501.html

Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года

Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года - РИА Новости, 11.10.2022

Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года

Требование утилизировать 100% упаковки для ее производителей в рамках реформы вступит в силу 1 января 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:21

2022-10-11T17:21

2022-10-11T17:21

россия

экономика

виктория абрамченко

московская область (подмосковье)

правительство рф

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АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Требование утилизировать 100% упаковки для ее производителей в рамках реформы вступит в силу 1 января 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме, который проходит в Московской области."Предусматривается, что с 1 января 2025 года 100% упаковки, выпущенной в обращение, (будет) утилизировано", - сообщила Абрамченко.РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. С 2019 года правительство запустило реформу РОП. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100% упаковки с 1 января 2022 года, однако решение отложили. В августе этого года президент РФ Владимир Путин поддержал решение реформировать институт расширенной ответственности производителя (РОП), внедренный в России в 2014 году.В частности, предлагается перенести ответственность за утилизацию с предприятий, использующих упаковку, на ее производителей. Также предлагается исключить возможность выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями, которые зачастую выдавали компаниям фальшивые сертификаты.

https://ria.ru/20220824/utilizatsiya-1811767523.html

https://ria.ru/20220728/zavod-1805665271.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, виктория абрамченко, московская область (подмосковье), правительство рф