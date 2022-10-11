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Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года - РИА Новости, 11.10.2022
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Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года
Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года - РИА Новости, 11.10.2022
Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года
Требование утилизировать 100% упаковки для ее производителей в рамках реформы вступит в силу 1 января 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:21
2022-10-11T17:21
россия
экономика
виктория абрамченко
московская область (подмосковье)
правительство рф
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АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Требование утилизировать 100% упаковки для ее производителей в рамках реформы вступит в силу 1 января 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме, который проходит в Московской области."Предусматривается, что с 1 января 2025 года 100% упаковки, выпущенной в обращение, (будет) утилизировано", - сообщила Абрамченко.РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. С 2019 года правительство запустило реформу РОП. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100% упаковки с 1 января 2022 года, однако решение отложили. В августе этого года президент РФ Владимир Путин поддержал решение реформировать институт расширенной ответственности производителя (РОП), внедренный в России в 2014 году.В частности, предлагается перенести ответственность за утилизацию с предприятий, использующих упаковку, на ее производителей. Также предлагается исключить возможность выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями, которые зачастую выдавали компаниям фальшивые сертификаты.
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россия, экономика, виктория абрамченко, московская область (подмосковье), правительство рф
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Московская область (Подмосковье), Правительство РФ
17:21 11.10.2022
 
Требование полной утилизации упаковки вступит в силу с 2025 года

Требование полной утилизации упаковки для производителей вступит в силу с 2025 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Требование утилизировать 100% упаковки для ее производителей в рамках реформы вступит в силу 1 января 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме, который проходит в Московской области.
"Предусматривается, что с 1 января 2025 года 100% упаковки, выпущенной в обращение, (будет) утилизировано", - сообщила Абрамченко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 11:08
Путин одобрил идею об ответственности производителя за утилизацию упаковки
РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.
Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. С 2019 года правительство запустило реформу РОП. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100% упаковки с 1 января 2022 года, однако решение отложили. В августе этого года президент РФ Владимир Путин поддержал решение реформировать институт расширенной ответственности производителя (РОП), внедренный в России в 2014 году.
В частности, предлагается перенести ответственность за утилизацию с предприятий, использующих упаковку, на ее производителей. Также предлагается исключить возможность выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями, которые зачастую выдавали компаниям фальшивые сертификаты.
Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 17:41Новости Подмосковья
Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье
 
РоссияЭкономикаВиктория АбрамченкоМосковская область (Подмосковье)Правительство РФ
 
 
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