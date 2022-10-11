https://ria.ru/20221011/ukraina-1823231357.html

Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе

Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе - РИА Новости, 11.10.2022

Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе

США используют войну на Украине, чтобы усилить свое экономическое доминирование в Европе, в том числе, за счет поставок дорогого СПГ, и во Франции постепенно... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:35

2022-10-11T20:35

2022-10-11T20:35

в мире

тьерри мариани

брюно ле мэр

джо байден

европа

украина

евросоюз

европарламент

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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. США используют войну на Украине, чтобы усилить свое экономическое доминирование в Европе, в том числе, за счет поставок дорогого СПГ, и во Франции постепенно начинают это понимать, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.Накануне, выступая в Нацсобрании Франции, глава министерства экономики страны Брюно Ле Мэр заявил, что конфликт на Украине не должен привести к ослаблению Европы и доминированию США, которые продают свой СПГ в Европу "по цене, в 4 раза превышающей его стоимость для американских потребителей"."Министр экономики Франции наконец отдал себе отчет в том, что США используют войну на Украине, чтоб усилить свое экономическое доминирование в Европе", - заявил Мариани.Евродепутат напомнил, что до начала специальной военной операции на Украине Россия обеспечивала четверть энергопотребления стран ЕС и поставляла 45% используемого в Европе газа."Как только ЕС заявил о намерении сокращать российские поставки, (президент США - ред.) Джо Байден схватился за возможность поставлять американский СПГ на европейские рынки. Первые анонсы были сделаны в марте 2022 совместно с Еврокомиссией, которая, очевидно, очень плохо проконтролировала эти соглашения", - завил политик."Французы уже лучше понимают цену войны на Украине: финансировать в убыток государство, разрушенное еще до февраля 2022 года, в то время как все мировые предприятия занимают свои места на рынках, а европейские предприятия ослаблены контрпродуктивными санкциями Брюсселя", - добавил он.Поставки сжиженного природного газа из США в ЕС в 2022 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, в сентябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны Евросоюза с января по август текущего года получили более 40 миллиардов кубометров СПГ из США против 22 миллиардов кубометров за весь 2021 год.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822998076.html

https://ria.ru/20221011/pobeda-1823150060.html

https://ria.ru/20221011/gaz-1823204735.html

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в мире, тьерри мариани, брюно ле мэр, джо байден, европа, украина, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, сша