Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823231357.html
Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе
Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе - РИА Новости, 11.10.2022
Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе
США используют войну на Украине, чтобы усилить свое экономическое доминирование в Европе, в том числе, за счет поставок дорогого СПГ, и во Франции постепенно... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:35
2022-10-11T20:35
в мире
тьерри мариани
брюно ле мэр
джо байден
европа
украина
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg
ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. США используют войну на Украине, чтобы усилить свое экономическое доминирование в Европе, в том числе, за счет поставок дорогого СПГ, и во Франции постепенно начинают это понимать, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.Накануне, выступая в Нацсобрании Франции, глава министерства экономики страны Брюно Ле Мэр заявил, что конфликт на Украине не должен привести к ослаблению Европы и доминированию США, которые продают свой СПГ в Европу "по цене, в 4 раза превышающей его стоимость для американских потребителей"."Министр экономики Франции наконец отдал себе отчет в том, что США используют войну на Украине, чтоб усилить свое экономическое доминирование в Европе", - заявил Мариани.Евродепутат напомнил, что до начала специальной военной операции на Украине Россия обеспечивала четверть энергопотребления стран ЕС и поставляла 45% используемого в Европе газа."Как только ЕС заявил о намерении сокращать российские поставки, (президент США - ред.) Джо Байден схватился за возможность поставлять американский СПГ на европейские рынки. Первые анонсы были сделаны в марте 2022 совместно с Еврокомиссией, которая, очевидно, очень плохо проконтролировала эти соглашения", - завил политик."Французы уже лучше понимают цену войны на Украине: финансировать в убыток государство, разрушенное еще до февраля 2022 года, в то время как все мировые предприятия занимают свои места на рынках, а европейские предприятия ослаблены контрпродуктивными санкциями Брюсселя", - добавил он.Поставки сжиженного природного газа из США в ЕС в 2022 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, в сентябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны Евросоюза с января по август текущего года получили более 40 миллиардов кубометров СПГ из США против 22 миллиардов кубометров за весь 2021 год.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822998076.html
https://ria.ru/20221011/pobeda-1823150060.html
https://ria.ru/20221011/gaz-1823204735.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89711afdc8cad52ed2dead77d7ba7249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тьерри мариани, брюно ле мэр, джо байден, европа, украина, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, сша
В мире, Тьерри Мариани, Брюно Ле Мэр, Джо Байден, Европа, Украина, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, США
20:35 11.10.2022
 
Евродепутат: США используют войну на Украине для доминирования в Европе

Евродепутат Мариани: США используют войну на Украине для усиления доминирования в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. США используют войну на Украине, чтобы усилить свое экономическое доминирование в Европе, в том числе, за счет поставок дорогого СПГ, и во Франции постепенно начинают это понимать, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Накануне, выступая в Нацсобрании Франции, глава министерства экономики страны Брюно Ле Мэр заявил, что конфликт на Украине не должен привести к ослаблению Европы и доминированию США, которые продают свой СПГ в Европу "по цене, в 4 раза превышающей его стоимость для американских потребителей".
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 09:22
Немцы призвали Байдена одуматься, узнав о его обещании Зеленскому
"Министр экономики Франции наконец отдал себе отчет в том, что США используют войну на Украине, чтоб усилить свое экономическое доминирование в Европе", - заявил Мариани.
Евродепутат напомнил, что до начала специальной военной операции на Украине Россия обеспечивала четверть энергопотребления стран ЕС и поставляла 45% используемого в Европе газа.
"Как только ЕС заявил о намерении сокращать российские поставки, (президент США - ред.) Джо Байден схватился за возможность поставлять американский СПГ на европейские рынки. Первые анонсы были сделаны в марте 2022 совместно с Еврокомиссией, которая, очевидно, очень плохо проконтролировала эти соглашения", - завил политик.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:18
Россия побеждает в энергетической войне с Европой, пишут СМИ
"Французы уже лучше понимают цену войны на Украине: финансировать в убыток государство, разрушенное еще до февраля 2022 года, в то время как все мировые предприятия занимают свои места на рынках, а европейские предприятия ослаблены контрпродуктивными санкциями Брюсселя", - добавил он.
Поставки сжиженного природного газа из США в ЕС в 2022 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, в сентябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны Евросоюза с января по август текущего года получили более 40 миллиардов кубометров СПГ из США против 22 миллиардов кубометров за весь 2021 год.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:26
Эстонию смутило решение об отправке терминала СПГ в Финляндию, сообщили СМИ
 
В миреТьерри МарианиБрюно Ле МэрДжо БайденЕвропаУкраинаЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала