https://ria.ru/20221011/ukraina-1823223924.html

В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину

В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину - РИА Новости, 11.10.2022

В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину

Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко, заявил во вторник РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:52

2022-10-11T19:52

2022-10-11T20:00

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби."Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. При этом представитель Белого дома подтвердил, что американская администрация по-прежнему не намерена отправлять военнослужащих США на Украину."Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", - добавил представитель Белого дома.Кирби подчеркнул, что такое развитие событий означало бы катастрофу для всех сторон, включая саму Россию. При этом представитель американской администрации признал: в Вашингтоне на данном этапе не видят указаний на то, что РФ готовится применить ядерное или иное оружие массового уничтожения где бы то ни было.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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в мире, сша, россия, украина