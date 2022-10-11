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В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823223924.html
В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину
В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину - РИА Новости, 11.10.2022
В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину
Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко, заявил во вторник РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:52
2022-10-11T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби."Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. При этом представитель Белого дома подтвердил, что американская администрация по-прежнему не намерена отправлять военнослужащих США на Украину."Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", - добавил представитель Белого дома.Кирби подчеркнул, что такое развитие событий означало бы катастрофу для всех сторон, включая саму Россию. При этом представитель американской администрации признал: в Вашингтоне на данном этапе не видят указаний на то, что РФ готовится применить ядерное или иное оружие массового уничтожения где бы то ни было.
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в мире, сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина
19:52 11.10.2022 (обновлено: 20:00 11.10.2022)
 
В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину

В Белом доме заявили, что США не отправят войска на Украину и не ищут конфликта с Россией

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. При этом представитель Белого дома подтвердил, что американская администрация по-прежнему не намерена отправлять военнослужащих США на Украину.
"Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", - добавил представитель Белого дома.
Кирби подчеркнул, что такое развитие событий означало бы катастрофу для всех сторон, включая саму Россию. При этом представитель американской администрации признал: в Вашингтоне на данном этапе не видят указаний на то, что РФ готовится применить ядерное или иное оружие массового уничтожения где бы то ни было.
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