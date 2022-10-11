https://ria.ru/20221011/ukraina-1823221887.html
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:46
2022-10-11T19:46
2022-10-11T20:19
турция
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сирия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ."11 октября 2022 г. проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности, а также ситуация на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве."Турецкой Стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем", - сказали в министерстве.Кроме того, в ходе беседы была отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, а также готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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турция, украина, сирия
19:46 11.10.2022 (обновлено: 20:19 11.10.2022)
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине и в Сирии