Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823221887.html
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:46
2022-10-11T20:19
турция
украина
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0c2143f234af4414689cd08b0d4c5c0.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ."11 октября 2022 г. проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности, а также ситуация на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве."Турецкой Стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем", - сказали в министерстве.Кроме того, в ходе беседы была отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, а также готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
https://ria.ru/20221011/sanktsii-1823122532.html
турция
украина
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce897268623698df117f65b491615f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, сирия
Турция, Украина, Сирия
19:46 11.10.2022 (обновлено: 20:19 11.10.2022)
 
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине и в Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"11 октября 2022 г. проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности, а также ситуация на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве.
Вид на город Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:38Специальная военная операция на Украине
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
"Турецкой Стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем", - сказали в министерстве.
Кроме того, в ходе беседы была отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, а также готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:52
Еврокомиссар призвала Турцию не допустить обход санкций в отношении России
 
ТурцияУкраинаСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала