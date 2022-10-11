https://ria.ru/20221011/ukraina-1823202899.html

Посол КНДР выразил поддержку действиям России на Украине

Посол КНДР выразил поддержку действиям России на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Посол КНДР выразил поддержку действиям России на Украине

Пхеньян поддерживает действия Москвы, связанные с украинской тематикой, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:20

2022-10-11T18:20

2022-10-11T18:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

син хон чхоль (посол кндр в москве)

кндр (северная корея)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пхеньян поддерживает действия Москвы, связанные с украинской тематикой, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль."Мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине", - сказал посол по случаю 74-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, КНДР радуется тому, что Россия "добивается больших успехов, смело преодолевая всевозможные вызовы и трудности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html

россия

украина

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр