18:20 11.10.2022 (обновлено: 18:33 11.10.2022)
Посол КНДР выразил поддержку действиям России на Украине
Посол КНДР Син Хон Чхоль: Пхеньян поддерживает Москву в вопросе событий на Украине
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкПосольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пхеньян поддерживает действия Москвы, связанные с украинской тематикой, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.
"Мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине", - сказал посол по случаю 74-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, КНДР радуется тому, что Россия "добивается больших успехов, смело преодолевая всевозможные вызовы и трудности".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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