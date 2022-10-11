17:57 11.10.2022 (обновлено: 18:56 11.10.2022)
Зеленский на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины
Зеленский на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины с помощью ПВО
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины - предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.
"Первый пункт - оборонная поддержка, "воздушный щит" для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира". Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7.
Он призвал лидеров G7 помочь создать Украине такую защиту.
Зеленский отдельно поблагодарил Германию за предоставление комплекса ПВО IRIS и всех партнеров, кто помогает обеспечивать украинскую систему ПВО. Также Зеленский, ссылаясь на данные разведки, акцентировал внимание на том, что Украине нужно достаточное количество ракет к предоставленным ПВО, чтобы эти системы были интегрированы с украинской системой обороны.
Он добавил, что просит министров обороны обсудить в формате "Рамштайн" поставки зенитно-ракетных комплексов SAMP-T, которые, по его словам, нужны Украине уже в ближайшие месяцы.
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Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.