17:16 11.10.2022 (обновлено: 17:58 11.10.2022)
США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова
Захарова заявила, что США не замечают преступлений Киева, потому что им так удобно
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США не видят преступлений киевского режима, потому что им так удобно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США "не видят" со стороны России намерения вернуться в переговорный процесс. А что они видят-то? Они не видят преступления киевского режима, убийства мирных граждан, они не видели их восемь лет, и не видят террористических актов, подрывов Крымского моста, взрыва на "Северном потоке",- сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
"Они как бы видят, но так, когда они действительно видят, то они заряжают подконтрольную прессу таким объемом, массивом негодования, что доходит до самых отдаленных от них регионов мира, а здесь не видят. Это же очень удобно - не видеть диверсий, гибели детей, нацистских проявлений", - сказала Захарова.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом, он добавил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
Захарова при этом подчеркнула, что от администрации президента США Джо Байдена продолжают поступать "противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчёт так называемой ядерной угрозы чередуются с уверениями заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путём". "При этом, поставки вооружений и средств на разжигание конфликта (со стороны США - ред.) не ослабевают",- добавила она.
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