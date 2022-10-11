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США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823175489.html
США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова
США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022
США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова
США не видят преступлений киевского режима, потому что им так удобно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:16
2022-10-11T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
сша
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США не видят преступлений киевского режима, потому что им так удобно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США "не видят" со стороны России намерения вернуться в переговорный процесс. А что они видят-то? Они не видят преступления киевского режима, убийства мирных граждан, они не видели их восемь лет, и не видят террористических актов, подрывов Крымского моста, взрыва на "Северном потоке",- сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом."Они как бы видят, но так, когда они действительно видят, то они заряжают подконтрольную прессу таким объемом, массивом негодования, что доходит до самых отдаленных от них регионов мира, а здесь не видят. Это же очень удобно - не видеть диверсий, гибели детей, нацистских проявлений", - сказала Захарова.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом, он добавил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.Захарова при этом подчеркнула, что от администрации президента США Джо Байдена продолжают поступать "противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчёт так называемой ядерной угрозы чередуются с уверениями заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путём". "При этом, поставки вооружений и средств на разжигание конфликта (со стороны США - ред.) не ослабевают",- добавила она.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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в мире, джон кирби, сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, США, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:16 11.10.2022 (обновлено: 17:58 11.10.2022)
 
США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова

Захарова заявила, что США не замечают преступлений Киева, потому что им так удобно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США не видят преступлений киевского режима, потому что им так удобно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США "не видят" со стороны России намерения вернуться в переговорный процесс. А что они видят-то? Они не видят преступления киевского режима, убийства мирных граждан, они не видели их восемь лет, и не видят террористических актов, подрывов Крымского моста, взрыва на "Северном потоке",- сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
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"Они как бы видят, но так, когда они действительно видят, то они заряжают подконтрольную прессу таким объемом, массивом негодования, что доходит до самых отдаленных от них регионов мира, а здесь не видят. Это же очень удобно - не видеть диверсий, гибели детей, нацистских проявлений", - сказала Захарова.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом, он добавил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
Захарова при этом подчеркнула, что от администрации президента США Джо Байдена продолжают поступать "противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчёт так называемой ядерной угрозы чередуются с уверениями заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путём". "При этом, поставки вооружений и средств на разжигание конфликта (со стороны США - ред.) не ослабевают",- добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиСШАРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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