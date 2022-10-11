https://ria.ru/20221011/ukraina-1823175489.html

США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова

США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022

США удобно не замечать преступлений киевского режима, заявила Захарова

США не видят преступлений киевского режима, потому что им так удобно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:16

2022-10-11T17:16

2022-10-11T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

сша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США не видят преступлений киевского режима, потому что им так удобно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США "не видят" со стороны России намерения вернуться в переговорный процесс. А что они видят-то? Они не видят преступления киевского режима, убийства мирных граждан, они не видели их восемь лет, и не видят террористических актов, подрывов Крымского моста, взрыва на "Северном потоке",- сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом."Они как бы видят, но так, когда они действительно видят, то они заряжают подконтрольную прессу таким объемом, массивом негодования, что доходит до самых отдаленных от них регионов мира, а здесь не видят. Это же очень удобно - не видеть диверсий, гибели детей, нацистских проявлений", - сказала Захарова.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом, он добавил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.Захарова при этом подчеркнула, что от администрации президента США Джо Байдена продолжают поступать "противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчёт так называемой ядерной угрозы чередуются с уверениями заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путём". "При этом, поставки вооружений и средств на разжигание конфликта (со стороны США - ред.) не ослабевают",- добавила она.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20221010/vystavka-1822722017.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джон кирби, сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр