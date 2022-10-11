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Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823169120.html
Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов
Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 11.10.2022
Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в понедельник под обстрелы попали два здания дипломатических учреждений иностранных государств,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:02
2022-10-11T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
олег николенко
киев
украина
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в понедельник под обстрелы попали два здания дипломатических учреждений иностранных государств, расположенных в Киеве."Одна из ракет повредила визовый отдел посольства Германии на Украине, который находится в одном из офисных центров Киева, а вторая – здание, в котором работает персонал консультативной миссии ЕС", - говорится в заявлении Николенко на сайте ведомства. В тексте сообщения говорится, что в результате ракетной атаки иностранным дипломатическим учреждениям был нанесен материальный ущерб. Пресс-секретарь отметил, что атаки на иностранные дипучреждения являются "грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", согласно которой помещения дипломатических учреждений неприкосновенны."Украинская сторона готова предоставить соответствующим дипмиссиям необходимое содействие для восстановления поврежденной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/sbu-1823094075.html
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в мире, олег николенко, киев, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Николенко, Киев, Украина, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:02 11.10.2022
 
Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов

Пресс-секретарь МИД Николенко: два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов

© AP Photo / Efrem LukatskyСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в понедельник под обстрелы попали два здания дипломатических учреждений иностранных государств, расположенных в Киеве.
"Одна из ракет повредила визовый отдел посольства Германии на Украине, который находится в одном из офисных центров Киева, а вторая – здание, в котором работает персонал консультативной миссии ЕС", - говорится в заявлении Николенко на сайте ведомства. В тексте сообщения говорится, что в результате ракетной атаки иностранным дипломатическим учреждениям был нанесен материальный ущерб. Пресс-секретарь отметил, что атаки на иностранные дипучреждения являются "грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", согласно которой помещения дипломатических учреждений неприкосновенны.
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"Украинская сторона готова предоставить соответствующим дипмиссиям необходимое содействие для восстановления поврежденной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлег НиколенкоКиевУкраинаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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