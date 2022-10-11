https://ria.ru/20221011/ukraina-1823169120.html

Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов

Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 11.10.2022

Два здания дипмиссий в Киеве пострадали из-за обстрелов

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в понедельник под обстрелы попали два здания дипломатических учреждений иностранных государств,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:02

2022-10-11T17:02

2022-10-11T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

мид украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в понедельник под обстрелы попали два здания дипломатических учреждений иностранных государств, расположенных в Киеве."Одна из ракет повредила визовый отдел посольства Германии на Украине, который находится в одном из офисных центров Киева, а вторая – здание, в котором работает персонал консультативной миссии ЕС", - говорится в заявлении Николенко на сайте ведомства. В тексте сообщения говорится, что в результате ракетной атаки иностранным дипломатическим учреждениям был нанесен материальный ущерб. Пресс-секретарь отметил, что атаки на иностранные дипучреждения являются "грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", согласно которой помещения дипломатических учреждений неприкосновенны."Украинская сторона готова предоставить соответствующим дипмиссиям необходимое содействие для восстановления поврежденной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/sbu-1823094075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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