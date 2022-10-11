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Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823168170.html
Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам
Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.10.2022
Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам
Военные удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер, это демонстративная акция, сообщил РИА Новости профессор НИУ МЭИ, заведующий... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:00
2022-10-11T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Военные удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер, это демонстративная акция, сообщил РИА Новости профессор НИУ МЭИ, заведующий лабораторией энергосбережения и энергоэффективности Евгений Гашо.ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщают о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.При этом эксперт подчеркнул, что трудно давать точные оценки, не имея полного представления о состоянии украинской инфраструктуры, ее изношенности.По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823109852.html
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украина
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в мире, вооруженные силы рф, украина, львовская область, кривой рог, ивано-франковск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Львовская область, Кривой Рог, Ивано-Франковск
17:00 11.10.2022
 
Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам

Эксперт МЭИ Гашо: удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Военные удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер, это демонстративная акция, сообщил РИА Новости профессор НИУ МЭИ, заведующий лабораторией энергосбережения и энергоэффективности Евгений Гашо.
ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщают о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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У России хватит ракет для продолжения ударов по Украине, заявил эксперт
"Удары носили больше устрашающий характер. Было два трансформатора, ударили по одному, чтобы другой остался. То есть как бы никакого втаптывания в каменный век нет однозначно. Это демонстративная акция", - считает эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что трудно давать точные оценки, не имея полного представления о состоянии украинской инфраструктуры, ее изношенности.
По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФУкраинаЛьвовская областьКривой РогИвано-Франковск
 
 
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