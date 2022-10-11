https://ria.ru/20221011/ukraina-1823168170.html

Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам

Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам

Военные удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер, это демонстративная акция, сообщил РИА Новости профессор НИУ МЭИ, заведующий... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:00

2022-10-11T17:00

2022-10-11T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

украина

львовская область

кривой рог

ивано-франковск

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Военные удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер, это демонстративная акция, сообщил РИА Новости профессор НИУ МЭИ, заведующий лабораторией энергосбережения и энергоэффективности Евгений Гашо.ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщают о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.При этом эксперт подчеркнул, что трудно давать точные оценки, не имея полного представления о состоянии украинской инфраструктуры, ее изношенности.По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823109852.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

львовская область

кривой рог

ивано-франковск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы рф, украина, львовская область, кривой рог, ивано-франковск