Эксперт оценил эффект от военных ударов по украинским энергообъектам
Эксперт МЭИ Гашо: удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Военные удары по украинским энергообъектам носили больше устрашающий характер, это демонстративная акция, сообщил РИА Новости профессор НИУ МЭИ, заведующий лабораторией энергосбережения и энергоэффективности Евгений Гашо.
ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщают о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
"Удары носили больше устрашающий характер. Было два трансформатора, ударили по одному, чтобы другой остался. То есть как бы никакого втаптывания в каменный век нет однозначно. Это демонстративная акция", - считает эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что трудно давать точные оценки, не имея полного представления о состоянии украинской инфраструктуры, ее изношенности.
По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии.
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