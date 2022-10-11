https://ria.ru/20221011/ukraina-1823140978.html

В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины

В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины - РИА Новости, 11.10.2022

В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины

Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Россию "абсолютным злом". РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:44

2022-10-11T15:44

2022-10-11T16:04

в мире

россия

украина

германия

санкции в отношении россии

андрей мельник

олаф шольц

степан бандера

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Россию "абсолютным злом".Многие комментаторы посчитали его слова очередной провокацией в отношении Москвы."Только бесчеловечный агитатор может называть всю страну "абсолютным злом", — отметил другой."Очень дерзко называть Россию "абсолютным злом". Россияне ничем не хуже других", — заявил еще один из читателей."Мы будем счастливы, если Мельник исчезнет. Его с семьей нужно отправить на передовую, чтобы не было времени оскорблять всех", — отметил другой комментатор.Ранее дипломат призвал Германию принять решительные меры против России и назвал Россию "абсолютным злом", которое "нужно победить".Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД Украины.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822729473.html

https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, украина, германия, санкции в отношении россии, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера