Рейтинг@Mail.ru
В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823140978.html
В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины
В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины - РИА Новости, 11.10.2022
В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины
Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Россию "абсолютным злом". РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:44
2022-10-11T16:04
в мире
россия
украина
германия
санкции в отношении россии
андрей мельник
олаф шольц
степан бандера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e51b0c820e1d2910c66e6e8600242126.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Россию "абсолютным злом".Многие комментаторы посчитали его слова очередной провокацией в отношении Москвы."Только бесчеловечный агитатор может называть всю страну "абсолютным злом", — отметил другой."Очень дерзко называть Россию "абсолютным злом". Россияне ничем не хуже других", — заявил еще один из читателей."Мы будем счастливы, если Мельник исчезнет. Его с семьей нужно отправить на передовую, чтобы не было времени оскорблять всех", — отметил другой комментатор.Ранее дипломат призвал Германию принять решительные меры против России и назвал Россию "абсолютным злом", которое "нужно победить".Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД Украины.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822729473.html
https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_08c38d41b17c3640874f0abc1456e8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, санкции в отношении россии, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера
В мире, Россия, Украина, Германия, Санкции в отношении России, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Степан Бандера
15:44 11.10.2022 (обновлено: 16:04 11.10.2022)
 
В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины

Пользователи Twitter призвали экс-посла Украины Мельника пойти воевать из-за слов о России

© Фото : MFA of UkraineБывший посол Украины в Германии Андрей Мельник
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Россию "абсолютным злом".
Многие комментаторы посчитали его слова очередной провокацией в отношении Москвы.
"Мы должны поблагодарить Мельника за то, что живем в опасном мире. Некомпетентный дипломат и главный пропагандист. Его самого нужно отправить на фронт", — написал один из пользователей.
"Только бесчеловечный агитатор может называть всю страну "абсолютным злом", — отметил другой.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:12
Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына
"Очень дерзко называть Россию "абсолютным злом". Россияне ничем не хуже других", — заявил еще один из читателей.
"Нужно вести переговоры с Россией, а не прерывать диалог, как это делает ваш президент, который призывает к нанесению ядерного удара. Россия нам не враг!" — подчеркнул пользователь.
"Мы будем счастливы, если Мельник исчезнет. Его с семьей нужно отправить на передовую, чтобы не было времени оскорблять всех", — отметил другой комментатор.
Ранее дипломат призвал Германию принять решительные меры против России и назвал Россию "абсолютным злом", которое "нужно победить".
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 03:40
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД Украины.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
В миреРоссияУкраинаГерманияСанкции в отношении РоссииАндрей МельникОлаф ШольцСтепан Бандера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала