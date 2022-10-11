15:44 11.10.2022 (обновлено: 16:04 11.10.2022)
В Сети придумали наказание оскорбившему Россию экс-послу Украины
Пользователи Twitter призвали экс-посла Украины Мельника пойти воевать из-за слов о России
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Россию "абсолютным злом".
Многие комментаторы посчитали его слова очередной провокацией в отношении Москвы.
"Мы должны поблагодарить Мельника за то, что живем в опасном мире. Некомпетентный дипломат и главный пропагандист. Его самого нужно отправить на фронт", — написал один из пользователей.
"Только бесчеловечный агитатор может называть всю страну "абсолютным злом", — отметил другой.
"Очень дерзко называть Россию "абсолютным злом". Россияне ничем не хуже других", — заявил еще один из читателей.
"Нужно вести переговоры с Россией, а не прерывать диалог, как это делает ваш президент, который призывает к нанесению ядерного удара. Россия нам не враг!" — подчеркнул пользователь.
"Мы будем счастливы, если Мельник исчезнет. Его с семьей нужно отправить на передовую, чтобы не было времени оскорблять всех", — отметил другой комментатор.
Ранее дипломат призвал Германию принять решительные меры против России и назвал Россию "абсолютным злом", которое "нужно победить".
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД Украины.
Вчера, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины