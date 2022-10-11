https://ria.ru/20221011/ukraina-1823137798.html

На Украине снова призвали экономить электроэнергию в вечернее время

На Украине снова призвали экономить электроэнергию в вечернее время - РИА Новости, 11.10.2022

На Украине снова призвали экономить электроэнергию в вечернее время

Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев второй день подряд ограничить потребление электроэнергии для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:36

2022-10-11T15:36

2022-10-11T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев второй день подряд ограничить потребление электроэнергии для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны.В понедельник власти Украины призвали население снизить энергопотребление: выключить свет и по возможности не пользоваться электроэнергией."Сегодня мы так же будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик – с 17.00 до 23.00 (совпадает с мск) просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что в понедельник энергопотребление по стране в среднем было снижено на 10%."В связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии. Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет никакой необходимости ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии", - добавил Шмыгаль.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221011/dnepropetrovsk-1823112818.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр