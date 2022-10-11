https://ria.ru/20221011/ukraina-1823125395.html

Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США, цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание Handelsblatt. "Перемирие... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:59

2022-10-11T14:59

2022-10-11T16:23

в мире

виктор орбан

украина

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США, цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание Handelsblatt. "Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе", — сказал он. Орбан добавил, что Украина может продолжать боевые действия только благодаря американской военной помощи. По его мнению, конфликт на территории бывшей советской республики стал возможным, потому что так хотели американцы."Поэтому американцам придется договариваться с русскими. И тогда конфликт закончится", — отметил премьер Венгрии. Также он дал понять, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. Как объяснил венгерский премьер, агрессивная риторика нынешнего главы Белого дома в адрес России "зашла слишком далеко".С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, виктор орбан, украина, сша