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Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США, цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание Handelsblatt. "Перемирие... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:59
2022-10-11T16:23
в мире
виктор орбан
украина
сша
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США, цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание Handelsblatt. "Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе", — сказал он. Орбан добавил, что Украина может продолжать боевые действия только благодаря американской военной помощи. По его мнению, конфликт на территории бывшей советской республики стал возможным, потому что так хотели американцы."Поэтому американцам придется договариваться с русскими. И тогда конфликт закончится", — отметил премьер Венгрии. Также он дал понять, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. Как объяснил венгерский премьер, агрессивная риторика нынешнего главы Белого дома в адрес России "зашла слишком далеко".С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html
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в мире, виктор орбан, украина, сша
В мире, Виктор Орбан, Украина, США
14:59 11.10.2022 (обновлено: 16:23 11.10.2022)
 
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

Орбан заявил, что мир на Украине возможен только путем переговоров России и США

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США, цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание Handelsblatt.

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе", — сказал он.
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Орбан добавил, что Украина может продолжать боевые действия только благодаря американской военной помощи. По его мнению, конфликт на территории бывшей советской республики стал возможным, потому что так хотели американцы.
"Поэтому американцам придется договариваться с русскими. И тогда конфликт закончится", — отметил премьер Венгрии.
Также он дал понять, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. Как объяснил венгерский премьер, агрессивная риторика нынешнего главы Белого дома в адрес России "зашла слишком далеко".

"То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир это имя Дональда Трампа", — резюмировал Орбан.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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