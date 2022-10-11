https://ria.ru/20221011/ukraina-1823120724.html
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима - РИА Новости, 11.10.2022
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима
Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима, полностью игнорируя их, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:48
2022-10-11T14:48
2022-10-11T14:48
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима, полностью игнорируя их, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они дальше намерены во всем обвинять, осуждать Россию <...>, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ. И все эти преступления они предпочитают не замечать", - сказал Песков журналистам."Это надо у них спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как долго может продолжаться.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, Россия, США, Евросоюз
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима
Песков: Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима, полностью игнорируя их, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они дальше намерены во всем обвинять, осуждать Россию <...>, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ. И все эти преступления они предпочитают не замечать", - сказал Песков журналистам.
"Это надо у них спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как долго может продолжаться.