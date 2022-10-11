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Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима - РИА Новости, 11.10.2022
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима
Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима, полностью игнорируя их, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:48
2022-10-11T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
россия
сша
евросоюз
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима, полностью игнорируя их, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они дальше намерены во всем обвинять, осуждать Россию &lt;...&gt;, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ. И все эти преступления они предпочитают не замечать", - сказал Песков журналистам."Это надо у них спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как долго может продолжаться.
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в мире, дмитрий песков, россия, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, Россия, США, Евросоюз
14:48 11.10.2022
 
Песков: Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима

Песков: Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад обвиняет и осуждает Россию, не замечая преступлений киевского режима, полностью игнорируя их, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они дальше намерены во всем обвинять, осуждать Россию <...>, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ. И все эти преступления они предпочитают не замечать", - сказал Песков журналистам.
"Это надо у них спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как долго может продолжаться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий ПесковРоссияСШАЕвросоюз
 
 
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