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В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины
В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 11.10.2022
В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины
США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:39
2022-10-11T14:39
2022-10-11T14:47
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
14:39 11.10.2022 (обновлено: 14:47 11.10.2022)
В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины
Пресс-секретарь Песков: США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины