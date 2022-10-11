https://ria.ru/20221011/ukraina-1823117860.html

В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины

В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 11.10.2022

В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины

США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:39

2022-10-11T14:39

2022-10-11T14:47

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия