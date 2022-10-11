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В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 11.10.2022
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В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины
В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 11.10.2022
В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины
США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:39
2022-10-11T14:47
в мире
сша
украина
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
14:39 11.10.2022 (обновлено: 14:47 11.10.2022)
 
В Кремле заявили, что США застряли в конфликте вокруг Украины

Пресс-секретарь Песков: США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте", - сказал Песков журналистам.
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