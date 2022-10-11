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Лавров заявил, что конфликтом на Украине руководят англосаксы - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823097471.html
Лавров заявил, что конфликтом на Украине руководят англосаксы
Лавров заявил, что конфликтом на Украине руководят англосаксы - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров заявил, что конфликтом на Украине руководят англосаксы
Переговорный процесс в Стамбуле между РФ и Украиной был приостановлен США и Лондоном, конфликтом на Украине руководят англосаксы, которые контролируют режим... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:36
2022-10-11T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переговорный процесс в Стамбуле между РФ и Украиной был приостановлен США и Лондоном, конфликтом на Украине руководят англосаксы, которые контролируют режим Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией. До конца марта тогда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали. Эти переговоры были прекращены по прямому приказу США и Лондона. Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты", - сказал Лавров в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в передаче "60 минут".Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:36 11.10.2022 (обновлено: 13:38 11.10.2022)
 
Лавров заявил, что конфликтом на Украине руководят англосаксы

Лавров: англосаксы контролируют режим Зеленского и руководят конфликтом на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переговорный процесс в Стамбуле между РФ и Украиной был приостановлен США и Лондоном, конфликтом на Украине руководят англосаксы, которые контролируют режим Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией. До конца марта тогда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали. Эти переговоры были прекращены по прямому приказу США и Лондона. Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты", - сказал Лавров в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в передаче "60 минут".
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
Европа ненавидит расизм и русских
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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