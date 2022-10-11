13:36 11.10.2022 (обновлено: 13:38 11.10.2022)
Лавров заявил, что конфликтом на Украине руководят англосаксы
Лавров: англосаксы контролируют режим Зеленского и руководят конфликтом на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переговорный процесс в Стамбуле между РФ и Украиной был приостановлен США и Лондоном, конфликтом на Украине руководят англосаксы, которые контролируют режим Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией. До конца марта тогда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали. Эти переговоры были прекращены по прямому приказу США и Лондона. Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты", - сказал Лавров в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в передаче "60 минут".
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Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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