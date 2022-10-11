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В Чечне позвали в Россию украинцев, не связанных с киевским режимом - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823091438.html
В Чечне позвали в Россию украинцев, не связанных с киевским режимом
В Чечне позвали в Россию украинцев, не связанных с киевским режимом - РИА Новости, 11.10.2022
В Чечне позвали в Россию украинцев, не связанных с киевским режимом
Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов предложил мирным жителям Украины, не имеющим отношения к фашистскому режиму в стране, РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:27
2022-10-11T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
украина
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов предложил мирным жителям Украины, не имеющим отношения к фашистскому режиму в стране, перебраться на территорию России. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов отметил, что российская сторона поменяла тактику ведения боевых действий."Сегодня Зеленский, наверное, знает, что у России осталось не 10 ракет, а побольше. Население Украины, наверное, тоже с осознанием подходит к вопросу, что жизнь мирных жителей на территории Донбасса на протяжении восьми лет точно так же подвергали угрозам", - сказал командир спецподразделений "Ахмат", добавив, что украинцам нужно из этого делать выводы. "Я бы мог предложить жителям Украины, тем, кто не имеет непосредственного отношения к этому фашистскому, сатанинскому режиму, просто взять свои вещи, выехать оттуда. Можно приехать к нам, в Россию, у нас намного безопаснее", - заявил Алаудинов.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
https://ria.ru/20220721/kadyrov-1804153817.html
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в мире, апты алаудинов, украина, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Украина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 11.10.2022 (обновлено: 13:28 11.10.2022)
 
В Чечне позвали в Россию украинцев, не связанных с киевским режимом

Алаудинов предложил украинцам, не связанным с киевским режимом, переезжать в Россию

© РИА НовостиСекретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов предложил мирным жителям Украины, не имеющим отношения к фашистскому режиму в стране, перебраться на территорию России. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов отметил, что российская сторона поменяла тактику ведения боевых действий.
"Сегодня Зеленский, наверное, знает, что у России осталось не 10 ракет, а побольше. Население Украины, наверное, тоже с осознанием подходит к вопросу, что жизнь мирных жителей на территории Донбасса на протяжении восьми лет точно так же подвергали угрозам", - сказал командир спецподразделений "Ахмат", добавив, что украинцам нужно из этого делать выводы. "Я бы мог предложить жителям Украины, тем, кто не имеет непосредственного отношения к этому фашистскому, сатанинскому режиму, просто взять свои вещи, выехать оттуда. Можно приехать к нам, в Россию, у нас намного безопаснее", - заявил Алаудинов.
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Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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