13:27 11.10.2022 (обновлено: 13:28 11.10.2022)
В Чечне позвали в Россию украинцев, не связанных с киевским режимом
Алаудинов предложил украинцам, не связанным с киевским режимом, переезжать в Россию
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов предложил мирным жителям Украины, не имеющим отношения к фашистскому режиму в стране, перебраться на территорию России. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов отметил, что российская сторона поменяла тактику ведения боевых действий.
"Сегодня Зеленский, наверное, знает, что у России осталось не 10 ракет, а побольше. Население Украины, наверное, тоже с осознанием подходит к вопросу, что жизнь мирных жителей на территории Донбасса на протяжении восьми лет точно так же подвергали угрозам", - сказал командир спецподразделений "Ахмат", добавив, что украинцам нужно из этого делать выводы. "Я бы мог предложить жителям Украины, тем, кто не имеет непосредственного отношения к этому фашистскому, сатанинскому режиму, просто взять свои вещи, выехать оттуда. Можно приехать к нам, в Россию, у нас намного безопаснее", - заявил Алаудинов.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
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