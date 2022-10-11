Рейтинг@Mail.ru
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823086569.html
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров
Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:18
2022-10-11T13:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается неонацистских корней нынешнего режима, которые были пущены в благодатную постмайданную почву, то это серьезнейшая проблема, которую тоже нужно решать. Я нисколько не сомневаюсь, что, не искоренив нацизм на Украине, нам очень трудно будет дальше решать проблемы сосуществования на большом европейском континенте. Хотя понимаете, здесь тоже у меня возникают сомнения относительно позиции Европы", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 11.10.2022 (обновлено: 13:33 11.10.2022)
 
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров

Лавров заявил, что без искоренения нацизма Украине будет трудно сосуществовать в Европе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается неонацистских корней нынешнего режима, которые были пущены в благодатную постмайданную почву, то это серьезнейшая проблема, которую тоже нужно решать. Я нисколько не сомневаюсь, что, не искоренив нацизм на Украине, нам очень трудно будет дальше решать проблемы сосуществования на большом европейском континенте. Хотя понимаете, здесь тоже у меня возникают сомнения относительно позиции Европы", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала