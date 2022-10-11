https://ria.ru/20221011/ukraina-1823086569.html
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров
Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:18
2022-10-11T13:18
2022-10-11T13:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается неонацистских корней нынешнего режима, которые были пущены в благодатную постмайданную почву, то это серьезнейшая проблема, которую тоже нужно решать. Я нисколько не сомневаюсь, что, не искоренив нацизм на Украине, нам очень трудно будет дальше решать проблемы сосуществования на большом европейском континенте. Хотя понимаете, здесь тоже у меня возникают сомнения относительно позиции Европы", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 11.10.2022 (обновлено: 13:33 11.10.2022)
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров
Лавров заявил, что без искоренения нацизма Украине будет трудно сосуществовать в Европе