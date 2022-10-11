https://ria.ru/20221011/ukraina-1823086569.html

Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров

Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022

Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров

Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:18

2022-10-11T13:18

2022-10-11T13:33

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не искоренив нацизм Украине трудно будет сосуществовать на европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается неонацистских корней нынешнего режима, которые были пущены в благодатную постмайданную почву, то это серьезнейшая проблема, которую тоже нужно решать. Я нисколько не сомневаюсь, что, не искоренив нацизм на Украине, нам очень трудно будет дальше решать проблемы сосуществования на большом европейском континенте. Хотя понимаете, здесь тоже у меня возникают сомнения относительно позиции Европы", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, ситуация в днр и лнр