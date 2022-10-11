https://ria.ru/20221011/ukraina-1823080134.html
Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине
Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине
Есть данные о том, что кадровые военные США и других стран Запада воюют "на земле" на Украине, в том числе выступая наводчиками, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:10
2022-10-11T13:10
2022-10-11T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Есть данные о том, что кадровые военные США и других стран Запада воюют "на земле" на Украине, в том числе выступая наводчиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран постоянно работают "на земле", в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".Он добавил, что "у нас нет стопроцентных доказательств, но я думаю, свидетельства множатся, и на самом Западе уже начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались".
https://ria.ru/20221010/naemniki-1822780873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:10 11.10.2022 (обновлено: 13:29 11.10.2022)
Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине
Лавров заявил, что кадровые военные из США и с Запада воюют "на земле" на Украине