https://ria.ru/20221011/ukraina-1823080134.html

Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине

Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине

Есть данные о том, что кадровые военные США и других стран Запада воюют "на земле" на Украине, в том числе выступая наводчиками, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:10

2022-10-11T13:10

2022-10-11T13:29

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Есть данные о том, что кадровые военные США и других стран Запада воюют "на земле" на Украине, в том числе выступая наводчиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран постоянно работают "на земле", в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".Он добавил, что "у нас нет стопроцентных доказательств, но я думаю, свидетельства множатся, и на самом Западе уже начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались".

https://ria.ru/20221010/naemniki-1822780873.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр