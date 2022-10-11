Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых и искалеченных жителей Донбасса
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российские удары по городам Украины возмездием за убитых и искалеченных в Донбассе детей, женщин, стариков.
"Власти стран, которым на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса… сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице. В один голос они осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, однако никто не допускает мысль о том, что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнётом восемь лет. То, что происходит сегодня, - возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков", - написал Кадыров в Telegram-канале. По его мнению, "шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки".
Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
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