https://ria.ru/20221011/ukraina-1823075998.html

Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса

Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса - РИА Новости, 11.10.2022

Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российские удары по городам Украины возмездием за убитых и искалеченных в Донбассе детей, женщин, стариков. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:59

2022-10-11T12:59

2022-10-11T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

украина

россия

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российские удары по городам Украины возмездием за убитых и искалеченных в Донбассе детей, женщин, стариков."Власти стран, которым на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса… сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице. В один голос они осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, однако никто не допускает мысль о том, что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнётом восемь лет. То, что происходит сегодня, - возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков", - написал Кадыров в Telegram-канале. По его мнению, "шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки".Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рамзан кадыров, украина, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр