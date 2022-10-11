Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823075998.html
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса - РИА Новости, 11.10.2022
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российские удары по городам Украины возмездием за убитых и искалеченных в Донбассе детей, женщин, стариков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:59
2022-10-11T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
украина
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российские удары по городам Украины возмездием за убитых и искалеченных в Донбассе детей, женщин, стариков."Власти стран, которым на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса… сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице. В один голос они осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, однако никто не допускает мысль о том, что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнётом восемь лет. То, что происходит сегодня, - возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков", - написал Кадыров в Telegram-канале. По его мнению, "шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки".Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рамзан кадыров, украина, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:59 11.10.2022
 
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса

Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых и искалеченных жителей Донбасса

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российские удары по городам Украины возмездием за убитых и искалеченных в Донбассе детей, женщин, стариков.
"Власти стран, которым на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса… сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице. В один голос они осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, однако никто не допускает мысль о том, что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнётом восемь лет. То, что происходит сегодня, - возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков", - написал Кадыров в Telegram-канале. По его мнению, "шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки".
Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала