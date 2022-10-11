Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям
СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям Украины
© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный в Броварах, Киевская область
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный в Броварах, Киевская область. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, ракетным ударам подверглись, в частности, Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
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Также почти половина поездов на Украине задерживаются во вторник, сообщают "Украинские железные дороги".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.