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Украинские СМИ сообщили о новых ударах по Ладыжинской ТЭС - РИА Новости, 11.10.2022
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Украинские СМИ сообщили о новых ударах по Ладыжинской ТЭС
Украинские СМИ сообщили о новых ударах по Ладыжинской ТЭС - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о новых ударах по Ладыжинской ТЭС
Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о еще двух ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, регион частично остался без света. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:17
2022-10-11T12:56
в мире
украина
винницкая область
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о еще двух ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, регион частично остался без света.Ранее пресс-служба компании Ладыжинской ТЭС сообщила о повреждении электрооборудования из-за ударов, на станции находится критически необходимое количество персонала."Жители Ладыжина сообщают о еще двух ударах по Ладыжинской ТЭЦ. Часть Винницкой области без света", - говорится в сообщении издания "5.ua".Ранее издание Страна.ua сообщало о взрывах в Винницкой области.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, украина, винницкая область, россия, киев, страна.ua
В мире, Украина, Винницкая область, Россия, Киев, Страна.ua
12:17 11.10.2022 (обновлено: 12:56 11.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о новых ударах по Ладыжинской ТЭС

"5.ua" со ссылкой на местных жителей сообщило о новых ударах по Ладыжинской ТЭС

CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв / Ладыжинская ТЭС
Ладыжинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв /
Ладыжинская ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о еще двух ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, регион частично остался без света.
Ранее пресс-служба компании Ладыжинской ТЭС сообщила о повреждении электрооборудования из-за ударов, на станции находится критически необходимое количество персонала.
Пожарный в городе Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:33Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о новых взрывах в Винницкой и Ровненской областях
"Жители Ладыжина сообщают о еще двух ударах по Ладыжинской ТЭЦ. Часть Винницкой области без света", - говорится в сообщении издания "5.ua".
Ранее издание Страна.ua сообщало о взрывах в Винницкой области.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Город Львов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
Мэр Львова сообщил о взрывах
 
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