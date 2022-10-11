https://ria.ru/20221011/ukraina-1823013598.html

В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС из-за ударов

В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС из-за ударов - РИА Новости, 11.10.2022

В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС из-за ударов

На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования из-за ударов, на станции находится критически необходимое количество... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:40

2022-10-11T10:40

2022-10-11T11:07

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования из-за ударов, на станции находится критически необходимое количество персонала, сообщает пресс-служба компании в соцсетях.На месте работают соответствующие службы, когда позволит ситуация с безопасностью, энергетики проведут оценку ущерба и начнут восстановление поврежденного оборудования, сообщили в компании.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

винницкая область, украина, в мире