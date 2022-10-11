https://ria.ru/20221011/ukraina-1823009882.html

ПВО работает в Одесской области, сообщил губернатор

ПВО работает в Одесской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 11.10.2022

ПВО работает в Одесской области, сообщил губернатор

Средства противовоздушной обороны задействованы в Одесской области Украины, сообщил во вторник губернатор Максим Марченко, украинские СМИ также сообщают, что... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:24

2022-10-11T10:24

2022-10-11T10:24

в мире

украина

россия

хмельницкая область

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны задействованы в Одесской области Украины, сообщил во вторник губернатор Максим Марченко, украинские СМИ также сообщают, что ПВО работает в Хмельницкой области."Прошу находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги", - сказал Марченко в своем видеообращении.Украинская "Телевизионная служба новостей" в свою очередь сообщает о работе ПВО в Хмельницкой области.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Субботнее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822993430.html

украина

россия

хмельницкая область

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, хмельницкая область, одесская область