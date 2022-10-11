https://ria.ru/20221011/ukraina-1823000660.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:38

2022-10-11T09:38

2022-10-11T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области."Слышны взрывы на Киевщине. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина