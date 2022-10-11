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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823000660.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:38
2022-10-11T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области."Слышны взрывы на Киевщине. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.
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киевская область
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Ольга Фомченкова
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в мире, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина
09:38 11.10.2022 (обновлено: 09:46 11.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинская "Телевизионная служба новостей" сообщила о взрывах в Киевской области

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный в Броварах, Киевская область
Украинский военный в Броварах, Киевская область - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный в Броварах, Киевская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области.
"Слышны взрывы на Киевщине. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.
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