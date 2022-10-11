https://ria.ru/20221011/ukraina-1823000660.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:38
2022-10-11T09:38
2022-10-11T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области."Слышны взрывы на Киевщине. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина
09:38 11.10.2022 (обновлено: 09:46 11.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинская "Телевизионная служба новостей" сообщила о взрывах в Киевской области