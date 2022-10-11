https://ria.ru/20221011/ukraina-1822998076.html

Немцы призвали Байдена одуматься, узнав о его обещании Зеленскому

Немцы призвали Байдена одуматься, узнав о его обещании Зеленскому - РИА Новости, 11.10.2022

Немцы призвали Байдена одуматься, узнав о его обещании Зеленскому

У читателей немецкого издания Die Welt вызвало недоумение обещание президента США Джо Байдена предоставить Украине передовые системы ПВО. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:22

2022-10-11T09:22

2022-10-11T11:34

джо байден

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. У читателей немецкого издания Die Welt вызвало недоумение обещание президента США Джо Байдена предоставить Украине передовые системы ПВО.Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Киев к мирным переговорам."Если бы США оставались в стороне, конфликт на Украине давно был бы решен. У нас нет больше денег и оружия для украинского президента, который подталкивает НАТО к ядерному удару по России и не желает вести переговоры", — согласился другой."Руководство Украины куплено. Почему? Да потому что оно целенаправленно разрушает экономику западных стран, не хочет договариваться и только требует. Байдену следует одуматься и не предоставлять Украине ПВО, так как войну с Россией мы не осилим, в лучшем случае она закончится многочисленными жертвами", — констатировал еще один читатель."Зеленский на завтрак, обед и ужин. Рад, что у нас нет других проблем", — сыронизировал четвертый пользователь."Никакого оружия для Украины! Какие цели она преследует? Требовательный тон Киева настораживает меня. Все его требования ведут к тому, чтобы подтолкнуть нас к прямой конфронтации с Россией", — добавил пятый."За очень короткое время руководство этой страны требует превентивного ядерного удара и геноцида! Как вы можете предоставлять им современное вооружение?" — задались вопросом пользователи.Накануне Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему продолжать поддерживать Киев все необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html

https://ria.ru/20221011/plany-1822986409.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, сша, россия, украина, нато, политика