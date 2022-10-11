09:22 11.10.2022 (обновлено: 11:34 11.10.2022)
Немцы призвали Байдена одуматься, узнав о его обещании Зеленскому
Читатели немецкого издания Welt призвали президента США Байдена не поставлять Киеву ПВО
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. У читателей немецкого издания Die Welt вызвало недоумение обещание президента США Джо Байдена предоставить Украине передовые системы ПВО.
Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Киев к мирным переговорам.
"Никакой дальнейшей эскалации. Очень странно, что после всех провокаций Украины в отношении России наши детсадовские политики продолжают ее спонсировать", — написал один из пользователей.
"Если бы США оставались в стороне, конфликт на Украине давно был бы решен. У нас нет больше денег и оружия для украинского президента, который подталкивает НАТО к ядерному удару по России и не желает вести переговоры", — согласился другой.
"Руководство Украины куплено. Почему? Да потому что оно целенаправленно разрушает экономику западных стран, не хочет договариваться и только требует. Байдену следует одуматься и не предоставлять Украине ПВО, так как войну с Россией мы не осилим, в лучшем случае она закончится многочисленными жертвами", — констатировал еще один читатель.
"Зеленский на завтрак, обед и ужин. Рад, что у нас нет других проблем", — сыронизировал четвертый пользователь.
"Никакого оружия для Украины! Какие цели она преследует? Требовательный тон Киева настораживает меня. Все его требования ведут к тому, чтобы подтолкнуть нас к прямой конфронтации с Россией", — добавил пятый.
"За очень короткое время руководство этой страны требует превентивного ядерного удара и геноцида! Как вы можете предоставлять им современное вооружение?" — задались вопросом пользователи.
Накануне Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему продолжать поддерживать Киев все необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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