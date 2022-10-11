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В Кривом Роге, Киевской, Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы

В Кривом Роге, Киевской, Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2022

В Кривом Роге, Киевской, Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы

В различных регионах Украины вновь звучат взрывы, пишут местные СМИ. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:11

2022-10-11T09:11

2022-10-11T12:45

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В различных регионах Украины вновь звучат взрывы, пишут местные СМИ.Далее выложено видео, как указано, с "последствиями прилета", но подчеркивается, что официального подтверждения этому нет.Кроме того, украинские Telegram-каналы пишут, что взрывы слышны в Ровно, Кривом Роге и Киевской области, по предварительной информации, работает ПВО. Как сообщали украинские СМИ сегодня утром, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами.

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в мире, винница, украина